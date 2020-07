Ziesar

Die Bahnhofstraße in Ziesar hat sich nach jahrelanger Planung in eine Großbaustelle verwandelt. Noch voraussichtlich bis Jahresende sollen die Sanierungsarbeiten andauern. Ziesars Bürgermeister Dieter Sehm beziffert die Investitionssumme mit 900.000 Euro. Für die Summe wird das Kopfsteinpflaster durch eine Asphaltdecke ersetzt. Auch die Bürgersteige werden erneuert, sowie die Straße grundhaft neu ausgebaut.

Der betreffende Straßenabschnitt ist rund 250 Meter lang. Zwölf Häuser und das Postverteilzentrum sind Anlieger. Doch Sehm gibt sich gelassen, dass alle betroffenen Bürger weiterhin ihre Häuser trotz Vollsperrung nach Möglichkeit erreichen können.

Anzeige

Zur Galerie Die Bagger sind in der Bahnhofstraße in Ziesar angerollt. Während der Bauarbeiten ist sie voll gesperrt. Sie wird für 900.000 Euro grundhaft saniert.

„Wir haben keine Beschwerden, auch das Baumfällen ist kein Thema oder Anlass zum Protest“, so der Bürgermeister. Dem Ausbau mussten 20 rund 80 Jahre alte Linden weichen. Ersetzt werden sie durch Nachpflanzungen, die ebenfalls in Alleeform erfolgen sollen. „Dass es jetzt losgegangen ist, darüber bin ich heilfroh.“ Es sei ein Straßenbauprojekt von großer Bedeutung für die Stadt.

Weitere MAZ+ Artikel

Einfallstor nach Ziesar

Die Bahnhofstraße in Ziesar ist von großer infrastruktureller Bedeutung. Sie ist das Einfallstor in die Innenstadt von Ziesar, so Sehm. Sie verbindet die Straße Am Bahnhof im Zuge der Bundesstraße 107 mit dem Breiten Weg, der Einkaufsstraße der Stadt. Sie liegt nicht mehr im Sanierungsgebiet. Daher kommen als Zuschuss keine Städtbaufördermittel zum Zuge. Zuschüsse aber kommen für den Bau vom Land.

Zunächst hatte es aus denkmalfachlicher Sicht Bedenken gegeben, das bisherige Großsteinpflaster gegen Asphalt zu ersetzen. Damit werde die optische Einheit zwischen historischer Altstadt und dem denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude gestört. Doch diese Bedenken wurden ausgeräumt, nachdem Ziesar in Widerspruch gegangen war.

Mühlentor wird 2024/2025 saniert

Als weitere mittelfristige Straßenbauprojekte nannte Sehm die geplante Erneuerung des Mühlentors im Jahr 2024/25. Zuvor soll die Stichstraße Am Weinberg grundhaft saniert werden, die von der Bahnhofstraße abgeht. Geschehen soll das nach jetziger Planung im kommenden Jahr. „Wir wollen jedes Jahr ein Straßenbauprojekt fertigmachen“, so Sehm.

Abhängen wird das nicht nur von Fördermitteln, die auch jetzt für den Ausbau der Bahnhofstraße fließen, sondern auch vom Eigenanteil der Gemeinde, was wiederum mit der jeweiligen Haushaltslage der kommenden Jahre zu tun hat.

Keine großen Steuerausfälle befürchtet

Wie sich die Pandemie und der Lockdown der vergangenen Monate auf die Steuereinnahmen Ziesars auswirken werden, ist nach Angaben des Bürgermeisters noch unklar. Sehm zeigt sich sogar vorsichtig optimistisch. Ziesar habe keine Großbetriebe und die Handwerker hätten gut weiterarbeiten können, so sein Eindruck. „Ich vermutete, die Auswirkungen werden für Ziesar nicht so schlimm sein“, so Sehm. Die nächste Stadtverordnetenversammlung ist nach der Sommerpause im September geplant. Dann könne es dazu eventuell schon erste Aussagen geben.

Von Marion von Imhoff