Ziesar

Auf ihr traditionelles Kita-Fest im Herbst mussten die Kinder und Eltern der Kita Villa Regenbogen in Ziesar ganz lange warten. „Durch die Corona-Pandemie haben wir unsere Veranstaltungen absagen müssen. Dieses Fest war nun lange geplant und alle haben sich darauf gefreut“, sagte Kitaleiterin Petra Müller. Am Freitagnachmittag war es dann soweit und die Erzieherinnen luden zu Lagerfeuer, Stockbrot, Grillwurst, frischen Waffeln und Folien-Kartoffeln mit Quark ein. Höhepunkt bildete der Laternenumzug durch die Stadt.

Der Spielplatz der Kita füllte sich nach und nach mit Kindern und Eltern. Der Duft von frischen Waffeln und Grillwurst hing in der Luft. Das Lagerfeuer loderte in der Feuerschale und spendete Licht und Wärme. Es gab vorbereitete Stöcke mit Stockbrot. Die Eltern halfen ihren Kindern beim Backen des Teiges. Eine lange Schlange bildete sich am Grillstand. Hier schmeckten die Bratwürste der Fleischerei Zimmermann, die sie für das Fest kostenlos zur Verfügung stellten. Auch die Edeka-Verkaufsstelle in Ziesar unterstützt seit vielen Jahren das Fest.

Ganz viel Spaß beim Kita-Fest in Ziesar

Die Kleinsten waren schon ganz aufgeregt. Sie erlebten ihren Kitaspielplatz von einer ganz anderen Seite. Die Dunkelheit zog langsam über das Gelände. In der Dämmerung wagten sich die drei- bis fünfjährigen Mädchen und Jungen von der Seite ihrer Eltern und eroberten die Spielgeräte. Ein großes Gewusel von spielenden Kindern.

Die Kita-Leiterin Petra Müller kümmerte sich beim Fest um ihre Schützlinge. Quelle: Silvia Zimmermann

Die Eltern und Großeltern beobachteten das Umhertoben ihrer Sprösslinge genau. „So viele Kleinkinder wie unsere Einrichtung zurzeit betreut, hatten wir noch nie“, sagte Müller. Zurzeit werden 116 Kinder zwischen zehn Monaten und sechs Jahren von 18 pädagogischen Mitarbeiterinnen betreut. In der Einrichtung wird noch selbst gekocht. Sechs Mitarbeiter kümmern sich um die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten.

Kita-Leiterin verabschiedet sich in Ruhestand

Die Einrichtung hat mit Unterstützung des Amtes Ziesar verschiedene Förderanträge gestellt. „Wir haben eine Zusage für Ausstattung und Spielplatzgeräte bekommen. Für den notwendigen Toilettenumbau fehlt noch die Zusage für die Fördermittel“, erklärte Müller. Für Kitaleiterin Petra Müller war es das letzte Fest, das sie als Leiterin organisierte. Sie wird zum Jahresende die Leitung der Einrichtung abgeben.

Das Blasorchester der Musikvereins Ziesar spielte auf. Quelle: Silvia Zimmermann

„Die Arbeit mit den Behörden, den Eltern und den Mitarbeiterinnen ist in den letzten Jahren nicht einfacher geworden“, sagte die 60-Jährige. Gesundheitsprobleme nahmen ihr die Kraft, für diese anstrengende Arbeit. Petra Müller hatte 33 Jahre lang die Kitaleitung inne. „Die Arbeit mit Kinder hat mir immer Spaß gemacht und wir haben hier auch viel erreicht in der Einrichtung“, so Müller. „Einen Nachfolger gibt es bereits. Petra Müller bleibt der Kita als Erzieherin erhalten“, sagte Bürgermeister Dieter Sehm.

Sehm liegt viel an der Einrichtung. Bereits seine drei Kinder und nun die Enkel besuchen die Kita. Kurz vor 18 Uhr spielte das Blasorchester Ziesar auf. Für die anwesenden Besucher bedeutete dass Aufstellung für den Laternenumzug zu nehmen. Bunte Laternen reihten sich an einander und der Tross setzte sich unter Begleitung des Orchesters der Jugendfeuerwehr Ziesar in Bewegung. Der Weg führte durch die Linden-, Garten- und Schulstraße. Über den Breiten Weg marschierten alle wieder zur Kita zurück. Die Erzieherinnen freuten sich über enorme Beteiligung von Eltern und Kindern bei diesem Kitafest.

Von Silvia Zimmermann