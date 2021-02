Ziesar: Katalysator von Opel Astra gestohlen

Ziesar

Der Besitzer eines Opel Astra erlebte am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in Ziesar eine böse Überraschung. Während das Auto auf einem Mieterparkplatz neben dem Wohnhaus des Betroffenen in der Gartenstraße abgestellt war, haben noch unbekannte Täter die Gelegenheit genutzt und den Katalysator abmontiert. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige auf und machten am Tatort Fotos zur Beweissicherung. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat, erreicht die Polizeiinspektion Brandenburg unter 03381/5600. Hinweise können auch über die Internetwache des Landes Brandenburg unter www.polizei.brandenburg.de gemeldet werden.

Von Maz