Ziesar: Ladendieb vergisst auf Flucht seinen Rucksack

Ziesar

Dumm gelaufen: Ein Ladendieb hat sich am Dienstag in Ziesar selbst verraten und die Polizei auf seine Schliche gebracht. Laut Bericht der Inspektion in Brandenburg meldete sich um 10.16 Uhr die Mitarbeiterin eines Discounters in der Schopsdorfer Chaussee und meldete den Diebstahl von nicht näher genannten Lebensmitteln aus dem Markt.

Der Dieb war über alle Berge. Allerdings hatte er bei seiner Flucht seinen Rucksack im Laden vergessen. Darin befindliche Dokumente verrieten den Polizisten seine Identität – nun hat er eine Anzeige am Hals.

Von Philip Rißling