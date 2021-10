Ziesar

Der Kultur- und Heimatverein in Ziesar hat auch im Oktober noch einige interessante Veranstaltungen im Programm. Am Sonntag, 24. Oktober, lesen gleich drei Autorinnen aus ihren Werken vor. Unter dem Motto „Ländlich ist mein täglich Brot“ werden Geschichten aus der Kindheit, vom Leben auf dem Lande, vom Alltag mit all seinen schillernden Facetten zwischen „himmelhoch jauchzend“ und „zu Tode betrübt“ vorgelesen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die drei Schriftstellerinnen Ute Apitz, Justina Fijakowska und Elke Hübner-Lipkau stellen auch scheinbar unwichtige Erlebnisse und Beobachtungen in den Mittelpunkt und binden – oft mit einem Augenzwinkern – einen bunten Strauß Lebenserfahrung. Die Veranstaltung findet ab 15 Uhr im Glassaal der Burg Ziesar statt. Einlass ist ab 14.15 Uhr.

Diese Lesung wird gemeinsam vom Kultur- und Heimatverein Ziesar und dem Literatur-Kollegium Potsdam durchgeführt. Die Lesung findet im Rahmen des Programms „Und weitab liegt die Stadt“ statt und wird durch das Literarische Colloquium Berlin und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien finanziell gefördert. Der Eintritt ist frei und es herrschen die gültigen Corona-Regeln. Kaffee und Kuchen runden das Angebot ab.

Museumstag „Feuer und Flamme“

Eine Woche später, am Samstag, 30. Oktober, geht es im Rahmen des landkreisweiten Aktionstags „Feuer und Flamme für unsere Museen“ auf der Burg Ziesar weiter. Das Heimatmuseum auf dem Wirtschaftshof der Burg Ziesar öffnet dann seine Türen und lädt kleine und große Besucher zu einigen Höhepunkten ein.

Am Nachmittag werden einige Ausstellungsstücke aus der Museumssammlung vorgestellt. Ein gusseiserner Adler, eine Schusterkugel oder eine aus dem 17. Jahrhundert stammende Zunftlade, Bilder des Malers Otto Altenkirch und Visitationsprotokolle aus dem 18. Jahrhundert waren 2020 Objekte in dem Projekt „Museum digital“. Alle Objekte werden ihre Geschichten erzählen. Die Mitglieder des Kultur- und Heimatvereins Ziesar bieten am Nachmittag Kaffee, selbst gebackenen Kuchen und Kürbissuppe an.

Museen auf Burg Ziesar geöffnet

Das Burgmuseum Ziesar öffnet ebenfalls seine Türen. Zu sehen sind dort die Baugeschichte der Burg, die Museumsausstellung zur Geschichte der Christianisierung der Mark Brandenburg sowie die Ausstellung des Landschaftsmalers Otto Altenkirch. Ab 14 Uhr können dort historische Urkunden gedruckt und gesiegelt werden. Um 16 Uhr und um 17 Uhr finden zwei besondere Führungen mit dem Museumsleiter Clemens Bergstedt statt. Unter dem Dach der Burgkapelle können die Besucher die kürzlich abgeschlossenen Sanierungsarbeiten besichtigen.

Das Burgmuseum hat ab 10 Uhr geöffnet. Ab 13 Uhr ist der Eintritt frei. Das Heimatmuseum Ziesar öffnet ab 13 Uhr seine Türen. Der Eintritt ist zum Aktionstag „Feuer und Flamme“ ist ebenfalls frei.

Halloweenspaß für die Kleinsten

Und weil der 30. Oktober der Vorabend von Halloween ist, gibt es für Kinder unter dem Motto „Gib mir Süßes, sonst gibt es Saures“ ein besonderes Programm. Verkleidet als kleine Hexen und Gespenster geht es um 17 Uhr vor dem Museum los.

Es werden die Fackeln und Lichter angezündet und Stockbrot wird gebacken. 18 Uhr gibt es eine Führung durch den schon fast dunklen Burgpark. Laternen sollten mitgebracht werden.

Von Silvia Zimmermann