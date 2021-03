Ziesar

Planenschlitzer waren am späten Dienstagabend auf dem A2-Rastplatz Buckautal-Nord unterwegs. Ein polnischer Lkw-Fahrer alarmierte gegen 23.25 Uhr die Polizei und meldete einen Diebstahl. Er hatte seinen Sattelzug auf dem Rastplatz abgestellt, um seine Nachtruhe zu halten. „Als er am späten Abend noch einmal eine Fahrzeugkontrolle machte, fiel ihm auf, dass die Plane des Aufliegers auf beiden Seiten kleine Schlitze aufwies“, teilte Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin am Mittwoch mit.

Die Beamten vor Ort stellten fest, dass die Täter offenbar die Sicherung der Hecktüren aufgebrochen und mehrere Paletten mit insgesamt 15 Fernsehgeräten gestohlen hatten. Die Polizisten nahmen eine Strafanzeige auf und sicherte Spuren. Der insgesamt entstandene Schaden beläuft sich auf knapp 10.000 Euro.

Von MAZ