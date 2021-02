Brandenburg/H

Ein ganz böse Überraschung erlebte ein VW-Besitzer am Montag in Ziesar. Am Vormittag um 10 Uhr wurde das Auto in der Brandenburger Landstraße abgestellt, gegen 15 Uhr waren zwei Seitenfenster des Autos eingeschlagen. Die Polizei wurde daraufhin zum Tatort gerufen. Ob Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet worden sind, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei in der Polizeiinspektion Brandenburg führt nun die weiteren Ermittlungen.

Von MAZ