Ziesar

Am Sonntag, 19. Dezember, um 16 Uhr präsentiert die Bischofsresidenz Burg Ziesar ein festliches Weihnachtskonzert zum vierten Advent.

Das Salonorchester des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde in Begleitung der Mezzosopranistin Alexandra von Roepke entführen dann in der wunderbaren Kulisse des Glassaals der Burg Ziesar in das weihnachtliche Zauberreich der Musik und stimmt auf das nahende Fest ein – bunt wie die Lichter am Weihnachtsbaum, mal besinnlich und mal fröhlich.

Auf dem Programm des Konzertes stehen unter anderem Ausschnitte aus Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“, das Konzert für Oboe und Streicher F- Dur von John Barbirolli basierend auf Themen von Arcangelo Corelli mit Katrin Zimmermann als Solistin an der Oboe und die berühmte „Weihnachtssinfonie“ von Michel Corrette.

Weihnachtslieder im Glassaal der Burg Ziesar

Eine schöne Auswahl beliebter Weihnachtslieder aus Deutschland und der Welt darf natürlich nicht fehlen und wenn zum Abschluss das traditionelle Weihnachtslied „O du fröhliche“ erklingt, ist man eingehüllt in ein wohliges Weihnachtsgefühl.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Konzert findet unter der aktuellen 2G-Regel statt. Karten und Informationen unter: 033830/66 60. Die Tickets kosten zwölf Euro im Vorverkauf, 15 Euro an der Tageskasse.

Von MAZonline