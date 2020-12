Ziesar: Zusammenstoß auf Kreuzung – Fahrer verletzt

Ziesar

Unfall im Berufsverkehr: Ein 61 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen in Ziesar einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann wollte mit seinem Audi von der Schopsdorfer Chaussee nach links auf die Bundesstraße 107 abbiegen und übersah dabei einen Opel. Beide Autos krachten zusammen. Dabei wurden die Fahrer verletzt. Das teilte die Polizei mit.

Sanitäter bringen die Verletzten in ein Krankenhaus

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 6 Uhr. Der Opelfahrer kam aus Richtung Schopsdorf und war in Richtung Bücknitz unterwegs. „Rettungskräfte kümmerten sich kurz darauf um die beiden 61 und 21 Jahre alten Fahrzeugführer und brachten sie für weitere Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus“, berichtete Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Laut Bergholz entstand an den Wagen ein Sachschaden von insgesamt mehr als 11.000 Euro. Sie mussten von einer Bergungsfirma abgeschleppt werden.

