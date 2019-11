Ziesar auf Zukunftskurs: Kita-Anbau und mehr Stunden für Stadtarbeiter

Ziesar

Die Stadtverordneten haben sich in einer ersten Diskussion über eine Art Masterplan für kurz- und mittelfristige Investitionen in Ziesar verständigt. „Was davon in welcher Reihenfolge realisiert werden kann, muss in enger Abstimmung mit der Kämmerei beraten werden“, sagte Bürgermeister Dieter Sehm ( SPD) der MAZ.

Vorschläge in der SVV

Die SPD-Fraktion war auf der jüngsten Stadtverordnetenversammlung mit Vorschlägen in die Offensive gegangen, die auch in der CDU sowie bei den Freien Bürgern und Bauern insgesamt auf Zustimmung stießen. Ein Schwerpunkt bildet die Kinderbetreuung in der Kita „Villa Regenbogen“ am Frauentor. „Wir denken über eine Erweiterung der Einrichtung durch einen Anbau nach. Zuvor dürfte jedoch ein Umbau von Sanitäranlagen anstehen, denn das Objekt wurde jahrelang als Hort genutzt“, so Sehm.

Ziesars Bürgermeister Dieter Sehm (SPD). Quelle: Silvia Zimmermann

Mit dem rund 500 Jahre alten und vor einigen Jahren sanierten Fachwerkbau dürfte Ziesar eine Kita besitzen, die in einem der ältesten Domizile Brandenburgs untergebracht ist. In der Vergangenheit war der historische Kern immer mal wieder erweitert worden. Die „Villa Regenbogen“ ist die einzige Kita in der Stadt Ziesar mit ihren drei Ortsteilen.

Keine Zukunftsmusik ist die Fortführung der Stadtsanierung auf dem Schulkomplex. Auf der Stadtverordnetenversammlung im Dezember sollen Einzelheiten über den Ablauf der geplanten Modernisierungen in und an den Gebäuden in der Schulstraße vorgestellt werden. Möglich wird der Einsatz von Fördermitteln auf dem Gelände des Thomas-Müntzer-Schulzentrums durch die nachträgliche Aufnahme des Areals in das Sanierungsgebiet.

Sportplatz und Friedhof

Weitere Schwerpunkte für die nächsten Jahre werden der Sportplatzersatzbau für die Edeka-Ansiedlung in der Schopsdorfer Chaussee, der Radwegbau nach Zitz, die Rekonstruktion des Wegenetzes auf dem Ziesarer Friedhof sowie Gehwegreparaturen in allen Ortsteilen sein, kündigte der Bürgermeister an. Auf dem Breiten Weg soll ein Buswartehäuschen her, der Schwemmpuhl in der Gartenstraße und ein Regeneinlauf in der Mühlenstraße stehen auf der Agenda. Nicht aus den Augen verloren wird die vorerst von der Denkmalschutzbehörde gestoppte Sanierung der Bahnhofstraße.

Das Schulzentrum steht vor der umfassenden Sanierung. Quelle: JACQUELINE STEINER

Für die 2020 anstehenden 600-Jahr-Feiern in Bücknitz und Köpernitz ist finanzielle Unterstützung geplant. Das Sportlerheim Glienecke könnte als Dorfgemeinschaftshaus erweitert werden. Aufgreifen wollen die Stadtverordneten eine alte Forderung nach mehr Schlagkraft für die Stadtarbeiter. So sollen künftig alle Beschäftigten acht Stunden arbeiten. Auch die Stundenkräfte in den Ortsteilen sollen länger arbeiten dürfen – wenn denn der Haushalt 2020 entsprechenden Spielraum lässt.

Von Frank Bürstenbinder