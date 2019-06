Ziesar

Fast 15 Jahre nach dem Umbau der Burg Ziesar von einem Schülerinternat zu einem Museum hat die ehemalige Bischofsresidenz eine eigene Bildergalerie bekommen. Während sich das Haupthaus weiterhin der Kirchen- und Kulturgeschichte des Mittelalters widmet, sind in den vier Ausstellungsräumen eines historischen Anbaus Gemälde des spätimpressionistischen Malers Otto Altenkirch (1875-1945) zu sehen.

Zur Galerie Ziesar, Dresden,Siebenlehn – das waren die wichtigsten Lebensstationen des berühmten Landschaftsmalers Otto Altenkirch. Seine Geburtsstadt Ziesar ehrt den Künstler mit einer auf Dauer angelegten Bildergalerie auf der Burg.

Der Künstler gehört zu den berühmtesten Söhnen der Stadt. Bereits 1942 benannte die Kommune eine Straße nach Altenkirch, der der Nachwelt weit über 2000 Bilder hinterließ. Seine Geburtsstadt Ziesar ist im Besitz von 31 Gemälden, die seit Sonnabend auf Dauer ihren Platz in der Burg gefunden haben. „Mit der Ausstellung hat die jahrelange Suche und Diskussion über geeignete Ausstellungsräume ein glückliches Ende gefunden“, sagte Silvia Zimmermann, Vorsitzende des Kultur- und Heimatvereins, bei der feierlichen Eröffnung der Altenkirch-Galerie.

Viele Kriegsverluste Die Otto-Altenkirch-Ausstellung ist ein Projekt des Museums für Kirchen- und Kulturgeschichte des Mittelalters und des Kultur- und Heimatvereins Ziesar. Erstmals werden in der neuen Galerie Altenkirch-Bilder dauerhaft präsentiert. Altenkirchs Nachlass umfasste etwa 2000 Bilder, von denen aufgrund von Kriegsverlusten wohl nur rund 200 erhalten blieben. Die Stadt Ziesar besitzt mit 31 Bildern eine vergleichsweise umfangreiche Sammlung. Otto Altenkirch wurde 1875 in Ziesar geboren. Er studierte bei Eugen Bracht und folgte seinem Lehrer nach Dresden. Er war Hoftheatermaler und wurde vom sächsischen König zum Professor ernannt. 1920 zog er als freischaffender Künstler zu seiner Frau nach Siebenlehn, wo er 1945 verstarb. Seiner Geburtsstadt blieb er zeit seines Lebens verbunden.

Möglich wurde die gelungene Präsentation der Werke nach der Restaurierung zahlreicher Bilder, die vom Staub der Jahrzehnte befreit werden mussten. Eine Arbeit, die von der Werkstatt Albrecht Körber in Dresden übernommen wurde. Für die Finanzierung konnte der Kultur- und Heimatverein Sponsoren gewinnen. Außerdem unterstützt die Stadt seit Jahren die schrittweise Aufarbeitung des kulturellen Erbes mit Haushaltsmitteln. „Wir sind uns als Stadt sehr wohl der Verantwortung für diesen künstlerischen Schatz bewusst. Deshalb freue ich mich besonders, dass Otto Altenkirch endlich einen dauerhaften Ausstellungsplatz bekommen hat“, sagte Sehm bei der Eröffnung der Galerie.

Vier Räume

Die dem berühmten Freilichtmaler gewidmete Galerie gliedert sich in vier Räume. An den weiß gestrichenen Wänden haben die Ausstellungsmacher um Doro und Detlef Saalfeld graue Grundplatten angebracht, vor denen die Bilder gehängt wurden. „Mit dieser Konstruktion lassen sich die Unebenheiten der mittelalterlichen Mauern ausgleichen. Außerdem sind unkomplizierte Umbauten möglich, falls doch einmal der Wunsch nach einer Sonderschau besteht“, sagte Saalfeld der MAZ.

In der neuen Altenkirch-Galerie. Quelle: Frank Bürstenbinder

Grundsätzlich jedoch soll dieser Bereich der Burg, der schon zahlreiche thematische Ausstellungen erlebt hat, dem Erbe Altenkirchs vorbehalten bleiben. Im „Ziesar-Raum“ sind Gemälde zu sehen, die in der Stadt und im Umland entstanden sind. Natürlich fehlt die großformatige Burg nicht.Ein Bild, das bislang im Rathaus im Zimmer des Bürgermeisters seinen Platz hatte. In der so genannten Schatzkammer sieht der Besucher bislang unbekannte Plakatentwürfe und Bleistiftzeichnungen des Künstlers. Die anderen beiden Räume zeigen Werke aus Siebenlehn und Dresden, den beiden anderen Motivregionen von Altenkirch.

Gast aus Siebenlehn

Zu den Gästen der Galerieeröffnung zählte der Ortsvorsteher des sächsischen Ortes Siebenlehn (Stadt Großschirma), wo der gebürtige Ziesaraner Altenkirch von 1920 bis zu seinem Tode 1945 lebte. Herbert Grahl beglückwünschte die Anwesenden zu der gelungenen Ausstellung. „Das haben wir leider in Siebenlehn noch nicht geschafft, obwohl wir im Besitz zahlreicher Werke des Künstlers sind“, bedauerte der Gast. Immerhin pflegen die Siebenlehner bis heute Altenkirchs Grab. Wie in Ziesar trägt eine Straße den Namen des Malers.

Festakt zur Eröffnung der Bildergalerie für Otto Altenkirch. Quelle: Frank Bürstenbinder

Einen Platz in der Galerie bekam eine erst vor wenigen Tagen gegossene Büste Altenkirchs, die der in Köpernitz lebende Kunstgießer und Bildhauer Klaus Cenkier schuf. Die bronzene Arbeit zeigt das Antlitz des berühmten Malers in der Mitte seiner Jahre. „Ich habe schon als Kind eines seiner in der Sparkasse Ziesar ausgestellten Bilder bewundert“, berichtete Cenkier. Er überlässt der Stadt die Büste zunächst als Dauerleihgabe.

Von Frank Bürstenbinder