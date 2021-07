Ziesar rüstet Fußballplatz auf Kunstrasen um

Ziesar

Nie mehr wässern, nie mehr mähen. Der Fußball in Ziesar wird bald über Kunstrasen rollen. Das hat Amtsdirektor Norbert Bartels angekündigt. Hintergrund ist die geplante Rekonstruktion des Sportplatzes am ehemaligen Schützenhaus. „Nach über 50 Jahren wollen wir dieses Sportgelände grundhaft erneuern und den Fußballern als Kunstrasenplatz zur Verfügung stellen“, sagte Bartels der MAZ. Möglich wird die Maßnahme durch eine Förderzusage aus dem EU-Topf für die Ländliche Entwicklung über 800 000 Euro. Die Gesamtkosten sollen bei etwa 1,1 Millionen Euro liegen. Die Eigenmittel werden im kommenden Jahr in den Stadthaushalt eingestellt. Nach Fertigstellung können die aktiven Fußballer des SV Ziesar 31 ihren gesamten Spiel- und Trainingsbetrieb auf künstlichem Rasen durchführen, der robuster und pflegeleichter ist.

Zuerst auf der Wiese

Organisierter Fußball wird in Ziesar seit 1931 gespielt. Weil es zur ersten Vereinsgründung als 1.FC Ziesar noch keinen Sportplatz gab, wurde kurzerhand auf der Wiese gespielt. Erst ein Jahr später wurde der Sportplatz gegenüber dem Friedhof eingeweiht, der auch heute noch für den Fußball genutzt werden kann. Doch hauptsächlich laufen die Spieler dem Ball auf dem Sportplatz am alten Schützenhaus hinterher, wo sich auch das Vereinsgebäude mit den Umkleideräumen befindet. Für den alten Sportplatz gibt es indessen andere Pläne.

Edeka will bauen

Die in Minden ansässige Großhandelsgesellschaft Edeka will auf dem Standort zwischen Schopsdorfer und Paplitzer Chaussee einen neuen Supermarkt bauen. Ein Handelsgutachten musste erstellt werden, um der gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg Kaufkraft und Bedarf für ein auf über 1500 Quadratmeter vergrößertes Objekt nachzuweisen. Fernab des Metropolenbereichs sind solche Ansiedlungsvorhaben in diesen Größenordnungen nicht zulässig. Aber Ausnahmen sind möglich. Immerhin wurde Ziesar in der Landesplanung als „Grundfunktionaler Schwerpunkt“ anerkannt. „Edeka bemüht sich intensiv um grünes Licht für das Vorhaben“, sagte Verwaltungschef Bartels. Ziesars Stadtverordnete hatten längst die Weichen für die Aufstellung eines Bebauungsplans durch den Investor gestellt.

Ausreichend Platz

Schon bei der Zustimmung zu dem Edeka-Vorhaben war klar, dass der alte Sportplatz damit eines Tages nicht mehr für den Fußball zur Verfügung stehen wird. Allerdings reicht das Gelände am ehemaligen Schützenhaus für zwei Männermannschaften, Alte Herren und Nachwuchs aus.

