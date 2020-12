Ziesar setzt beim schnellen Internet auf Deutsche Glasfaser

Amt Ziesar

Beim Breitbandausbau bekommt die Telekom Konkurrenz. So haben die Stadtverordneten von Ziesar einen Grundsatzbeschluss gefasst. Danach soll Amtsdirektor Norbert Bartels mit dem Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser einen Kooperationsvertrag aushandeln, um den Anschluss des Stadtgebietes und der Ortsteile zu beschleunigen. „Die Telekom ist nicht aktiv genug, um die Wünsche unserer Bürger nach Glasfaseranschlüssen in absehbarer Zeit zu erfüllen. Ich kann deshalb eine Zusammenarbeit mit dem Anbieter nur empfehlen“, sagte der Verwaltungschef auf der jüngsten Sitzung. Die große Mehrheit der Abgeordneten folgte dem Vorschlag.

Ziesars Amtsdirektor Norbert Bartels. Quelle: Frank Bürstenbinder

Anzeige

Neben der Stadt Ziesar wollen auch die Gemeinden Wenzlow und Wollin den Bedarf an schnellen Internetanschlüssen über die Deutsche Glasfaser realisieren. Für den CDU-Stadtverordneten René Mertens ist die aktuelle Willensbekundung ein in die Zukunft gerichteter Beschluss: „Die Telekom wird die Erschließung bei begrenzten Planungs- und Baukapazitäten nicht schaffen.“ Die Köpernitzer Ortsv0rsteherin Simone Bab erinnerte an die sogenannten weißen Flecken in den abgelegenen Außenbereichen. Auch an diese Haushalte müsste der Anbieter denken, so die Stadtverordnete.

Gespräch mit Gericke

Auch Rainer Varchmin ( SPD) und Bürgermeister Dieter Sehm ( SPD) wollen sichergestellt wissen, dass sich die Deutsche Glasfaser nicht nur die „Filetstücke“ herauspickt. Außerdem sollte vor Abschluss einen Kooperationsvertrages noch einmal mit dem Breitbandbeauftragten des Landkreises, Karsten Gericke, beraten werden, so Varchmin. Gericke begleitet im Landratsamt federführend das von Bund, Land und Kreis mit 46 Millionen Euro geförderte Infrastrukturprojekt für Potsdam-Mittelmark. Beim Ausbau sollen ab Frühjahr 2021 im Landkreis rund 500 Kilometer Glasfaserkabel für knapp 11 000 Haushalte sowie alle Schulen und Gewerbegebiete verlegt werden. Vom geförderten Ausbau profitieren Nutzer, bei denen derzeit weniger als 30 Megabit pro Sekunde anliegen.

Breitband-Beauftragter Karsten Gericke. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der Breitbandbeauftragte sieht in einem Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser kein grundsätzliches Problem. Im Unterschied zur Telekom bewege sich das Unternehmen ausschließlich und auf eigene Kosten im eigenwirtschaftlichen Bereich. Die geförderten Gebiete der sogenannten weißen Flecken blieben unverändert Sache der Telekom. Allerdings könnten bei dieser Konstellation Doppelstrukturen nicht ausgeschlossen werden, so Gericke. Gut möglich also, dass Gehwege oder Vorgärten zweimal aufgebuddelt werden. „Wir werden gegenüber der Deutschen Glasfaser unserer Erwartungen kundtun, um diese vertraglich festzuhalten“, kündigte Verwaltungschef Bartels an. Die Vertragsverhandlungen befinden sich inzwischen in einem fortgeschrittenen Stadium.

Bedarf wird ermittelt

„Das Papier ist so gut wie unterschriftsreif. Sobald die Verträge unterzeichnet sind, werden wir in den Gemeinden unsere Pläne vorstellen, um die Nachfrage feststellen zu können. Davon ist der Umfang des Ausbaus abhängig“, erklärte Michael Kölling, Regional-Manager Ostdeutschland auf Nachfrage. Schon im Januar soll der genaue Bedarf an Anschlüssen ermittelt werden. Diese sind in der ersten Erschließungsphase kostenlos. Zwar haben die Kommunen die hoheitliche Aufgabe des Breitbandausbaus dem Landkreis übertragen, der den Auftrag an die Telekom vergab, doch sieht Deutsche Glasfaser-Manager Kölling keine rechtlichen Probleme: „Wir arbeiten auf eigene Rechnung und nicht im geförderten Bereich.“ Als sicher gilt, dass der Anbieter auch die Ortsteile Bücknitz und Glienecke erschließen will. In Ziesar sieht die Deutsche Glasfaser ein Potenzial von über 1200 Wohneinheiten, in Wenzlow 209 und in Wollin 329. Allerdings muss sich bei der „Nachfragebündelung“ erst noch zeigen, wie viele Haushalte tatsächlich einen Bedarf an einem Glasfaseranschluss und einer vertraglichen Bindung für schnelles Internet haben.

Von Frank Bürstenbinder