Er ist so alt wie das Land Brandenburg. Und fast niemand hat es am 16. Juni gemerkt. Die Feier wurde abgesagt. Ausgerechnet zum 30-jährigen Bestehen kam dem Musikverein Ziesar Corona in die Quere. Die Pandemie ließ den Bläsern wochenlang die Luft ausgehen. Keine Proben, keine Auftritte, keine Einnahmen. Am kommenden Sonntag um 15 Uhr ist es wieder so weit. Erstmals seit März wird das Ensemble unter Leitung von Helfried Hoyer in geschlossener Formation vor dem heimischen Publikum auftreten. Wenn auch anders als geplant.

Zum Proben nach Sellin 1958 begannen Schüler mit der musikalischen Ausbildung unter der Leitung von Karl Linke, dem ersten Dirigenten des Jugendblasorchesters. Aus ihm ging am 16. Juni 1990 der Musikverein Ziesar hervor. Das Orchester ist Klangkörper der Kreismusikschule " Engelbert Humperdinck" des Kreises Potsdam-Mittelmark. In seiner 30-jährigen Geschichte fehlten die Bläser des Musikvereins unter Leitung von Manfred Geserick auf keinem gesellschaftlichen Höhepunkt in Brandenburg und Berlin. Ob Grüne Woche oder Buga, Stadtjubiläen oder Havelfest – überall haben die Ziesarer ihre musikalischen Spuren hinterlassen. Das Probenlager in Sellin gehört zu den festen Terminen im Jahreslauf. Am Südstrand wurde die Anlage mit heute 16 Plätzen 1966 als Schulferienlager für Ziesar errichtet und in den letzten Jahren vom Musikverein umfassend saniert. Die Stadt Ziesar ist Eigentümer und hat die Immobilie an den Verein verpachtet.

Was der Musikverein in Corona-Zeiten vor hat, gab es so noch nicht. Statt des geplanten Blasmusikfestes auf dem Burghof, ziehen die Akteure kurzerhand in den benachbarten Burgpark um. Unterhalb des Storchenturms wechseln sich Polkaklänge mit flotten Schlagermelodien ab. Die klassische Bestuhlung, um die sich normalerweise der Veranstalter kümmert, gibt es nicht. Dafür kann sich jeder Besucher selbst Stühle, Decken und den Imbiss mitbringen. Denn erstmals lädt der Musikverein zum Picknick-Konzert ein.

Im Burgpark von Ziesar gibt es am Sonntag ein Picknick-Konzert mit dem Musikverein Ziesar. Quelle: Frank Bürstenbinder

Vereinsvorsitzende Kerstin Kühne erklärt, warum der Innenbereich der Bischofsresidenz in diesem Jahr nicht für den Höhepunkt der Blasmusik in Frage kommt: „Der Burghof ist voll der Sonne ausgesetzt. Wir wollen unserem Publikum die Hitze auf der gepflasterten Fläche nicht zumuten. Es lassen sich zu wenig Schattenplätze einrichten, um die geforderten Abstandsregeln zu gewährleisten.“ Lange haben die Musiker in ihrem kürzlichen Probenlager in Sellin darüber nachgedacht, was angesichts der Auflagen aus dem Blasmusikfest werden soll. „Eine Absage war für uns keine Alternative. Am Ende wurde die Idee eines Picknicks geboren. Es ist ein großer Versuch, der bei Erfolg sogar in den kommenden Jahren Bestand haben könnte“, sagte Kühne der MAZ.

Vereinsvorsitzende Kerstin Kühne. Quelle: Ulrich Wangemann

Neben der Musik sorgt der Verein für kühle Getränke, die jedoch nur flaschenweise abgegeben werden. Das etwa zweistündige Konzert mit Pause ist bei freiem Eintritt zu erleben. „Wir stellen eine Spendenbox auf, die unsere Fans gerne auffüllen dürfen“, so Kühne. Der 1990 als Jugendblasorchester gegründete Verein hat rund 350 Titel im Repertoire. Wenn die auf Dauer sitzen sollen, muss geübt werden. Zum Glück kamen die staatlichen Lockerungen für Kinder- und Jugendfreizeiten gerade noch rechtzeitig, um das jährliche Probenlager in der vereinseigenen Ferieneinrichtung in Sellin absolvieren zu können.

Konzert vor Seebühne

Eine Woche lang wurden vormittags und nachmittags bekannte und neue Kompositionen einstudiert. Die Kurverwaltung erlaubte den Musikern aus Ziesar sogar ein Konzert vor der berühmten Seebrücke. Im nächsten Jahr sind die Bläser eingeladen, das Hafenkonzert in Sassnitz zu bereichern. Die Geschichte des Ensembles, das schon Konzertreisen unter anderem in Kuba, China und Südafrika erlebt hat, wird auch in schwierigen Zeiten weitergeschrieben.

Gemeinsame Ausflüge sorgen für gute Stimmung im Musikverein Ziesar Quelle: privat

Organisierte Blasmusik gibt es in Ziesar nicht erst seit der Wende. Über 60 Jahre ist es schon her, als in der Stadt ein Jugendblasorchester gegründet wurde. Es ist der hartnäckigen Nachwuchsausbildung und einer mit viel Herzblut agierenden Vereinsführung zu verdanken, dass es am Sonntag ein Konzert unter Bäumen geben kann.

