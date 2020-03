Ziesars Feuerwehr wartet auf Außenanlagen für neue Fahrzeughalle

Ziesar

Die Feuerwehrleute der Stadt erlebten im vergangenen Jahr 76 Alarmierungen. „Das waren zwölf Einsätze weniger als in 2018“, verkündete Ortswehrführer Uwe Roßner in seinem Bericht vor den Kameraden bei der Jahreshauptversammlung. Dabei gab es nicht nur Brände zu löschen. In 28 Fällen mussten die Kameraden auf die Autobahn ausrücken. Es wurden brennende Fahrzeuge gelöscht, Unfallopfer geborgen und technische Hilfeleistungen erbracht.

Übung an der Grundschule

„Besonders schlimm war der Einsatz, bei dem wir einen toten LKW-Fahrer aus seiner Kabine bergen mussten“, hörten die Anwesenden. Im Gebiet der Stadt und des Amtes Ziesar wurden 43 Alarmierungen gezählt. Neben Löscharbeiten bei diversen Bränden mussten Türen geöffnet und Sturmschäden beseitigt werden. „Bei einer großen Übung an der Grundschule Wollin haben wir zusammen mit anderen Ortsfeuerwehren unsere Einsatzbereitschaft überprüft“, so Roßner.

Bis nach Jüterbog

Zu den weiteren Aufgaben gehörte die Teilnahme an fünf überörtlichen Alarmierungen. So rückten die Kameraden zu mehreren Waldbränden auf den ehemaligen Schießplatz bei Jüterbog und in die Lieberose Heide aus. Bei allen Einsätzen kamen 530 Kilogramm Ölbinder und 202 Liter Schaumbildner zum Einsatz. Bei den 76 Alarmierungen waren insgesamt 621 Kameraden im Einsatz. Sie leisteten über 1000 Einsatzstunden, bei denen die Fahrzeuge 3648 Kilometer zurücklegten.

Ortswehrführer Uwe Roßner (l.) begrüßt Marco Schreiber in den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr. Quelle: Silvia Zimmermann

Gerätewart Martin Glienke gab einen kurzen Bericht über den Stand der Technik. Die Versammlung konnte hören, dass alle Fahrzeuge und Ausrüstungen einsatzbereit sind. Der Jugendwart Niklas Pohle berichtete, dass aktuell nur fünf Jugendliche der Jugendfeuerwehr angehören. „Wir werden mit einer anderen Wehr zusammenarbeiten, um die Ausbildung besser durchführen zu können“, verkündete der Oberfeuerwehrmann. Die Arbeit mit der Kinder- und Jugendfeuerwehr unterstützen Lars Krankemann und Karsten Hädicke.

Aufnahmen und Beförderungen

Feuerwehrchef Roßner nahm Neuaufnahmen, Beförderungen und Auszeichnungen vor. So stellte Marco Schreiber einen Antrag, Mitglied der Feuerwehr zu werden. Er absolviert gerade die Truppmannausbildung in Wenzlow. Roßner konnte Niklas Pohle und Karsten Hädicke zum Oberfeuerwehrmann befördern. Enrico Zach freute sich über den Dienstgrad Hauptlöschmeister und Frank Mielke wurde zum 1. Hauptlöschmeister befördert. Volkmar Miethe wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Feuerwehr wird 140

Für die Freiwillige Feuerwehr von Ziesar ist 2020 ein besonderes Jahr. „Wir begehen im August unser 140-jähriges Stiftungsfest. Das wollen wir mit einer Festsitzung, einer historischen Feuerwehrübung auf dem Breiten Weg und dem Feuerwehrfest feiern“, kündigte Roßner an. Ärgerlich ist für die Feuerwehrleute, dass sie die neue Fahrzeughalle noch nicht nutzen können. Die Fertigstellung der Außenanlage mit Parkplätzen steht noch aus. Amtsbrandmeister Andy Laube kündigte an, dass bis zum Jubiläum neue Einsatz – und Ausgangsuniformen angeschafft werden.

Von Silvia Zimmermann