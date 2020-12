Ziesars Güterschuppen unterm Hammer: Auktion ohne Saalpublikum

Ziesar

Noch vor Weihnachten lässt die Deutsche Bahn AG den denkmalgeschützten Güterschuppen von Ziesars ehemaligem Hauptbahnhof versteigern. Unter den Hammer kommt die Liegenschaft bei einer im Internet gestreamten Auktion der Deutschen Grundstücksauktion AG am 17. und 18. Dezember ab 12 Uhr im Berliner abba Hotel in der Lietzeburger Straße 89. Eine persönliche Teilnahme können sich Interessenten allerdings sparen. „Coronabedingt versteigern wir ohne Saalpublikum“, sagte eine Mitarbeiterin des Auktionshauses der MAZ. Auch ist die Veranstaltung nicht mit einer Internet-Auktion zu vergleichen. Mitbieten kann nur, wer im Vorfeld einen schriftlichen Bietauftrag eingereicht hat. Das geht per Post oder E-Mail. Auch telefonische Angebote werden angenommen. „Allerdings empfehlen wir frühzeitig die Teilnahme als Bieter zu vereinbaren, weil die Kapazitäten mit zehn Telefonplätzen begrenzt sind“, teilt das Auktionshaus mit.

Die Gleisseite des ehemaligen Güterschuppens. Quelle: Frank Bürstenbinder

Als Mindestgebot für den Güterschuppen samt Ladestraße werden laut Katalog 7500 Euro aufgerufen. Die Summe deckt sich mit der Forderung, die auch die Deutsche Bahn auf ihrer eigenen Immobilienseite erhebt. Der aus roten Klinkersteinen gemauerte Güterschuppen gehört zum historischen Ensemble von Ziesars Bahnhofsanlage am östlichen Stadtrand. Neben Lagerflächen befinden sich in dem Gebäude Verwaltungsräume mit einer Größe von 56 Quadratmeter. Der Haken: Die Decke zum unausgebauten Dachboden ist teilweise eingebrochen. Es sind Schäden durch Feuchtigkeit und Vandalismus vorhanden. Außerdem wurden illegale Müllablagerungen festgestellt. „Insgesamt befindet sich das Gebäude in einem allumfassend sanierungsbedürftigen Zustand“, heißt es in der Objektbeschreibung der Deutsche Bahn.

Wohnungen im Empfangsgebäude

Bereits 2013 war das benachbarte Empfangsgebäudes des Hauptbahnhofs durch das Auktionshaus Karhausen versteigert worden. Für 18 000 Euro ging es an die Privatleute Michaela Senger und Manfred Sperling, die umfangreiche Sanierungsarbeiten vornahmen. Das 1916 errichtete Gebäude dient heute ausschließlich Wohnzwecken.

Von Frank Bürstenbinder