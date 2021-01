Ziesar

Die Fußballer können in diesem Jahr auf das 90-jährige Bestehen ihres Vereins zurückblicken. Vor 115 Jahren wurde Ziesars Schulgebäude eingeweiht. Jubiläen gäbe es 2021 einige zu begehen im Fienerstädtchen. Wo wüsste man es nicht besser als im Kultur- und Heimatverein Ziesar. Die 55 Mitglieder stehen selbst vor einem runden Gründungstag. Vor 30 Jahren waren es engagierte Männer und Frauen um ihre ersten Vorsitzenden Willi Ebert, die nach einer Alternative zum 1990 aufgelösten Kulturbund der DDR suchten. Unter dessen Dach hatten sich schon 1974 Ziesars Heimatfreunde zusammengetan.

Gedruckte Fundgruben

Drei Jahrzehnte nach seiner Gründung gehört der Kultur- und Heimatverein unverändert zu jenen Vereinen, die das gesellschaftliche Leben in und um Ziesar mitbestimmen. „Eigentlich wäre es an der Zeit ein Buch über das spannende Vereinsleben zu schreiben“, meint Vereinsvorsitzende Silvia Zimmermann, die seit 2010 den Vorsitz in den Händen hält. Ausgeschlossen sind gedruckte Erinnerungen aus ihrer Hand nicht. Denn es sind Zimmermanns diverse Chroniken, wie über Glienecke, Steinberg, Ziesars Feuerwehr und das Elektrizitätswesen, die in guter Tradition zu den heimatgeschichtlichen Veröffentlichungen des Gründungsvorsitzenden Willi Ebert stehen. Dessen 1998 erschienene Abhandlung über 500 Jahre Handwerk, Handel und Gewerbe ist bis heute eine Fundgrube voller Fakten über das Leben in der über 1050 Jahre alten Stadt Ziesar.

Das Heimatmuseum ist Aushängeschild des Kultur- und Heimatvereins. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wenn nicht gerade Corona das komplette Vereinsleben lahm legen würde, hätten die Heimatfreunde schon die ersten Veranstaltungen im neuen Jahr hinter sich. So sind die öffentlichen Winterwanderungen nach dem Jahreswechsel längst zu einer guten Tradition geworden. „Natürlich gibt es Ideen, wie wir unser Jubiläumsjahr gestalten wollen. Doch am Ende hängt alles vom weiteren Verlauf der Pandemie und den gesetzlichen Vorschriften ab“, sagte Vereinsvorsitzende Zimmermann der MAZ. Besonders betroffen vom Lockdown ist das liebevoll eingerichtete Heimatmuseum auf dem Burggelände, dessen Träger der Kultur- und Heimatverein ist.

Die Schachbrettblumenwiese vor den Toren Ziesars wird vom Kultur- und Heimatverein betreut. Quelle: Silvia Zimmermann

Seit gut 15 Jahren ist die Einrichtung das Aushängeschild der Heimatfreunde. Viele Ziesarer unterstützen bis heute die Dauerausstellung mit neuen Exponaten aus ihrem Familienbesitz. Hunderte Besucher werden allein bei den regelmäßigen Sonderausstellungen gezählt. für Furore sorgten unter anderem die Extra-Schauen über den Einzelhandel auf dem Lande, das Gesundheitswesen oder die Außenstelle des VEB Brandenburger Kinderbekleidung (Braki) in Ziesar. „Wir können nur hoffen, dass ab dem Frühjahr wieder Öffnungszeiten an den Wochenenden möglich sind. Die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern sind für den Verein nicht unwichtig“, so die Vereinsvorsitzende.

Vereinsvorsitzende Silvia Zimmermann bei einer Führung im Heimatmuseum. Quelle: Tobias Wagner

Schon vor einigen Jahren haben sich die Heimatfreunde verstärkt dem künstlerischen Erbe des in Ziesar geborenen Malers Otto Altenkirch (1875-1945) angenommen. Gemeinsam mit der Kommune und privaten Stiftern werden schrittweise finanzielle Mittel aufgebracht, um Gemälde des Spätimpressionisten restaurieren zu lassen. Das eindrucksvolle Ergebnis ist für jedermann in der neuen Otto-Altenkirch-Galerie unter dem Dach des Burgmuseums zu sehen. Es ist einer der größten Erfolge in der 30-jährigen Vereinsgeschichte. Untrennbar mit dem Kultur- und Heimatverein verbunden ist die Betreuung der berühmten Schachbrettblumenwiesen vor den Toren der Stadt. Jedes Jahr werden öffentliche Führungen zu dem Naturdenkmal veranstaltet. Mitglieder führen eine Statistik über die Anzahl der blühenden Pflanzen. Ob es coronabedingt in diesem Frühjahr eine erneute Absage geben muss, ist derzeit noch unklar.

Unter der Flagge des Kulturbundes fing alles an. Heimatfreunde brachten in den 1970er-Jahren ein neues Nest auf dem Storchenturm der Burg an. Hier mit Willi Ebert, Oskar von Loh und Horst Fendt (v.l.) Quelle: KHV

Was den Kultur- und Heimatverein auch im Jubiläumsjahr umtreibt, sind Nachwuchsprobleme. Die meisten heutigen Mitglieder sind mit ihrem Verein alt geworden. Nicht wenige von ihnen haben noch aktiv die Aufbauzeit seit 1974 unter der Flagge des Kulturbundes miterlebt. Damals sorgten die Begehbarmachung des Bergfriedes, das Anlegen des Naturlehrpfades „Alte See“ und Sanierungsarbeiten am Storchenturm für Furore.

Die Eröffnung des Bergfriedes für den Publikumsverkehr löste 1974 einen Besucheransturm aus. Quelle: KHV

Neben den jährlichen Burgfesten haben sich die Heimatfreunde bis heute an unzähligen Veranstaltungen beteiligt. „Wir freuen uns immer über junge Leute, die einmal unser ehrenamtliches Engagement fortsetzen“, so Zimmermann. Ob und wann eine Jubiläumsveranstaltung möglich ist, bleibt allerdings von der Pandemieentwicklung in den nächsten Monaten abhängig.

