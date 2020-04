Ziesars neue Tourismusmanagerin bereitet sich auf die Zeit nach Corona vor

Ziesar

Niemand fragt nach einer Übernachtung. Kein Mensch reserviert Karten. Nur ganz wenige Besucher verirren sich auf die Bischofsresidenz. Ihre ersten Arbeitswochen hatte sich Susann Elster eigentlich anders vorgestellt. Die Wusterwitzerin ist die neue Tourismusmanagerin im Amt Ziesar. Ihr Arbeitsplatz ist die Burg Ziesar, wo seit 15 Jahren eine Dauerausstellung die Christianisierung der Mark Brandenburg erzählt. Doch das Burgmuseum bleibt wahrscheinlich noch bis Ende April geschlossen.

Vorbereitung auf Führungen

Trotzdem versucht Susann Elster aus der tourismusfreien Zeit das Beste zu machen. Die Nachfolgerin von Kerstin Kühne, die sich neuen beruflichen Herausforderungen zugewandt hat, nutzt die Zwangspause, um sich auf künftige Führungen im Museum und in der Burgkapelle vorzubereiten. „Außerdem wollen wir langjährige Verbindungen zu kulturellen Veranstaltern und touristischen Dienstleistern nicht abbrechen lassen“, berichtet Susann Elster der MAZ.

Die Burg Ziesar ist der Arbeitsplatz von Susann Elster. Ob es im September wieder ein Mittelalterfest geben kann, ist noch unklar. Quelle: Silvia Zimmermann

In Ziesar ist die neue Mitarbeiterin des Amtes nicht unbekannt. Über 20 Jahre betrieb sie in der Stadt eine Postagentur, war davor im Postamt tätig. Nach einem beruflichen Ausflug als Geschäftsführerin in der Gastronomie ist Susann Elster nun gerne nach Ziesar zurückgekehrt. „Darüber freue ich mich sehr. Viele Sehenswürdigkeiten und Menschen in der Stadt sind mir seit Jahren bestens bekannt. Jetzt werde ich mir geschichtliches Detailwissen zulegen, um selbstständig Gäste betreuen zu können“, so die neue Tourismusverantwortliche.

Marketing für die Zeit nach Corona

Zwar sind zur Zeit sämtliche Veranstaltungen abgesagt, doch für die Zeit nach Corona will Susann Elster vorbereitet sein. Marketing ist eine der Hauptaufgaben ihrer Tätigkeit. „Busunternehmen haben derzeit andere Sorgen. Aber wir stehen bereit, wenn es mit Ausflügen zur Bischofsresidenz und in die nähere Umgebung wieder losgeht.“ Mit wir meint die Tourismusbeauftragte ihre Kollegin Anett Weißflor vom Gästeempfang der Burg und Museumsleiter Clemens Bergstedt. Als ersten Schritt bereitet das Dreier-Team gerade die Wiedereröffnung des Burgmuseums für Anfang Mai vor.

