Zwei Autos brennen nachts am Heidehof Görzke

Görzke

Zwei Autos sind in der Nacht zum Dienstag in Görzke zum Raub von Flammen geworden. Der Dacia und der Skoda hatten in einer Doppelgarage des Heidehofes gestanden. Die Betreiber der Reitpension am westlichen Ortsrand haben gegen 3.30 Uhr den Brand selbst bemerkt. Der Versuch, ihn noch mit eigenen Mitteln zu löschen, war jedoch aussichtslos.

Dass Garage, Fahrzeug und diverses Reitzubehör vollkommen zerstört wurden, konnten auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Görzke und Ziesar nicht verhindern. Jedoch schafften sie es, den Brand zu löschen. Mit den schon eingeleiteten Anstrengungen des Eigentümers konnte dafür gesorgt werden, dass das Feuer nicht auf umliegende Gebäude übergriff.

Kriminalisten gleich vor Ort

Personen wurden nicht verletzt. Auch die Tiere waren nicht in Gefahr, wie die Geschädigten der MAZ bestätigten. Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit nicht vor, erklärte Polizeisprecher Oliver Bergholz. Im Lauf des Dienstags waren Kriminalisten der Direktion West am Brandort im Einsatz. Sie hätten Ermittlungen im Umfeld geführt und Spuren gesichert.

Nach ersten Schätzungen liegt der Gesamtsachschaden wohl über 60.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Brandenburg, 03381 / 56 00.

Von René Gaffron