Brandenburg/H

Angestellte zweier Firmen in Wollin haben am Montagmorgen Einbruchsspuren an den Geschäftsräumen bemerkt und die Polizei alarmiert. Diebe hatten sich in den Lagerhallen zu schaffen gemacht.

Die Täter erbeuteten unter anderem eine Rüttelplatte und Elektrowerkzeuge. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Von MAZonline