Lübnitz/Dahlen

Der Gutspark in Dahlen ist wieder um zwei Esskastanien reicher. Dafür gesorgt, dass die Setzlinge erneut auf das Gelände kommen, hat Bärbel Grabow aus Lübnitz. Unterstützung beim Einpflanzen bekam sie unter anderem von Johann Reich, Vorsitzender des Vereins zur Erhaltung der Gutsanlage Dahlen.

„Die Esskastanie war der Baum des Jahres 2018 – und wurde damals bereits in unserem Park gepflanzt“, berichtet Johann Reich. „Allerdings hat sie die zwei trockenen Sommer, die dann folgten, nicht überstanden und ist eingegangen. Auch andere Bäume haben nicht überlebt.“ Jetzt ist die Hoffnung groß, dass es den neuen Pflanzen besser ergeht.

Bäume im Park leiden

Die Esskastanie ist nicht der erste Baum, den Bärbel Grabow nach Dahlen gebracht hat. Auch zwei Flatterulmen – Baum des Jahres 2019 – gehen auf ihre Initiative zurück. Die jungen Kastanien-Setzlinge mit ihren inzwischen herbstlichen Blättern sind inmitten des Laubteppichs auf dem Boden nur schwer auszumachen. Sie wurden sicher eingezäunt. „Die Pflanzen kamen diesmal im Topf und waren gut durchwurzelt“, sagt Bärbel Grabow. „Deshalb hoffen wir, dass es was wird.“

Die Bäume im Park würden – ebenso wie die Bäume in den Wäldern – sehr unter den trockenen Jahren leiden, sagt Johann Reich, ehemaliger Revierförster und in dieser Funktion auch zuständig für die Gutsanlage in Dahlen. „Das wird zum Beispiel daran deutlich, dass sich die notwendigen Maßnahmen zur Verkehrssicherung für die Hauptwege häufen. Da muss inzwischen öfter was gemacht werden, damit die Wege sicher sind und betreten werden dürfen.“

Die jungen Setzlinge der Esskastanie sollen hoffentlich einmal kräftige Bäume werden. Quelle: Josephine Mühln

Die Bäume kommen von der Oberförsterei Dippmannsdorf. „Weil wegen der Trockenheit mehrere Bäume so gelitten haben, haben wir uns dazu entschieden, Pflanzmaterial zur Verfügung zu stellen und nachzubessern“, erläutert Leiterin Karin Heintz. „Und zwei der Bäume sind nach Dahlen gegangen.“

Sie habe über Hagelbergs Revierförster Lutz Hausig vom Vorhaben der Oberförsterei erfahren, erzählt Bärbel Grabow. „Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass die Oberförsterei das möglich gemacht hat“, sagt die Lübnitzerin. „Mir liegt der Park am Herzen, mein Vater ist seit fünf Jahren Bewohner des Seniorenheims. Deshalb bin ich regelmäßig hier und will die gute Sache unterstützen – denn der Park ist toll für die Bewohner und wird auch gut genutzt.“

Der Verein zur Erhaltung der Gutsanlage Dahlen hat sich an einer Ausschreibung des Naturparks Hoher Fläming beteiligt und 30 Bäume für die Streuobstwiese im Gutspark bekommen. Quelle: Josephine Mühln

Wer seinen Weg durch den neun Hektar großen Park mit teils sehr altem Baumbestand fortsetzt, der gelangt über die Gärtnerei zu einer großen Streuobstwiese. „Hier haben wir im Herbst 30 Obstbäume gepflanzt“, erzählt Bernhard Schragow, stellvertretender Vorsitzender des Parkvereins. „Wir haben dafür an einer Ausschreibung des Naturparks Hoher Fläming teilgenommen.“

Auch seien die Rundwege in diesem Jahr erneuert worden, damit sie nun fest, sicher und barrierefrei für alle Besucher sind, erzählen Reich und Schragow weiter. „Unser Park ist öffentlich zugänglich – auf Wunsch bieten wir auch Führungen an.“

Von Josephine Mühln