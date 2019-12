Radewege

Offenbar hat ein 18 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend bei Radewege die Geschwindigkeit seines Citroen nicht an die Witterung angepasst. In einer Rechtskurve auf der Landesstraße 911 verliert er die Kontrolle übe seinen Wagen, der rechts von der Fahrbahn abkommt.

Dabei rutscht das Auto einen Straßenbaum. Der 18-Jährige kanne sich selbst aus dem total zerstörten Auto befreien und die Rettungskräfte alarmieren. Er wird später in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Citroen muss abgeschleppt werden. Als Sachschaden veranschlagt. die Polizei 20.000 Euro. Die Landesstraße musste wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten zweieinhalb Stunden lag bis 22.50 Uhr mehrfach kurzzeitig gesperrt werden.

Von