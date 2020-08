Zu wenig Wasser: Die Natur im Hohen Fläming ist akut in Gefahr

Mittelmark

Dürre, Brände, Schadinsekten: Die Natur im Hohen Fläming leidet unter den Klimafolgen. Insekten, die von der Trockenheit profitieren, machen vor allem dem Wald zu schaffen. Die Pegel der Bäche und Flüsse sind gesunken.

Auf Hochflächen macht sich der Klimawandel besonders bemerkbar, wie auf der Sommertour der Landtagsabgeordneten Isabell Hiekel ( Bündnis 90/Die Grünen) deutlich wurde. Kürzlich war die umweltpolitische Sprecherin ihrer Landtagsfraktion in der Region unterwegs.

Manche Bäche schon ausgetrocknet

Geringere Niederschläge, erhöhte Temperaturen und größere Verdunstungsraten haben zur Folge, dass sich weniger Grundwasser bildet. Von den besonders trockenen letzten beiden Sommern haben sich die stark gesunkenen Grundwasserstände noch lange nicht erholt.

Das führe auch zu verringerten Abflüssen in den Flämingbächen. Naturparkleiter Steffen Bohl zufolge gibt es Nachweise, dass sich die Abflüsse in den vergangeen zehn Jahren um die Hälfte verringert haben. Manche Bäche seien bereits vollkommen trocken.

Der Boden auf den Feldern und in den Wäldern ist bis in tiefe Schichten ausgetrocknet. Quelle: Thomas Wachs

„Umso wichtiger ist ein verantwortungsvoller Umgang mit den Grundwasserressourcen, um die Wasservorräte für die Versorgung mit Trinkwasser zu sichern, aber auch den Wasserhaushalt der Landschaft zu stabilisieren“, sagt Isabell Hiekel.

Und: „Unter diesen Aspekten rücken die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen insbesondere in Hinblick auf Standort-angepasste Kulturen mit geringerem Wasserbedarf, aber auch der Waldumbau hin zu Laub- und Mischwäldern in den Fokus.“

Fische und Amphibien in Gefahr

Dank des Regens im Frühling und Sommer sei die Situation für Flora und Fauna nicht so stressig wie 2019 und 2018. „Trotzdem kann noch nicht überall von einer Entspannung der Situation ausgegangen werden“, sagt Thomas Frey vom Landesamt für Umwelt der MAZ.

Für Fische, die nicht in kühlere Abschnitte des Gewässers flüchten können, blieben Wassermangel und Hitze verbunden mit Sauerstoffmangel lebensbedrohlich. Stark betroffen sind laut Frey auch die Amphibien. Die Austrocknung zahlreicher Gewässer in den beiden vergangenen Jahren setze die Populationen massiv unter Druck. Ohne Wasser können Amphibien nicht laichen.

Besonders schlimm treffe es auch die Fische, wie Michael Müller vom Forellenhof in Locktow der MAZ berichtet. An drei Gewässern in der Region betreiben er und sein Team große Aufzuchtanlagen. Bei Wassertemperaturen von über 22 Grad würden die Tiere leiden. „Die Bestände gehen zurück. Immer weniger Tiere beißen“, sagt Müller. Besonders heftig sei es an der Nieplitz.

Der Regen der zurückliegenden Wochen und Monaten entsprach zwar in etwa den Monatsdurchschnitten der langjährigen Messreihe, so dass die Durchflüsse und Wasserstände nicht weiter gefallen sind. „Die Niederschlagsdefizite, insbesondere des Jahres 2018, sind jedoch noch nicht ausgeglichen“, sagt Thomas Frey.

Geschäftsführer Michael Müller an der Forellenanlage in Locktow. Quelle: Victoria Barnack

Die Pegelstände der Plane In Göttin beträgt der Pegelstand der Plane 107 Zentimeter. Das liegt deutlich unter dem Mittelwert von rund 130 Zentimetern. Von Niedrigwasser spricht man hier ab unter einem Meter Wasserhöhe. Der bislang niedrigste Wert wurde 1986 mit 63 Zentimetern gemessen, der höchste vor 41 Jahren mit 226 Zentimetern. In Golzow beträgt der Pegel 42 Zentimeter – eindeutig Niedrigwasser. Der Mittelwert liegt bei rund 70 Zentimetern. Vor 49 Jahren wurde der bislang niedrigste Wert von nur noch 26 Zentimetern gemessen. Hochwasser gab es 2002 mit bis zu 145 Zentimetern. In Trebitz ein ähnliches Bild: 70 Zentimeter Wasserhöhe – deutlich unter dem Mittelwert, aber etwas mehr als Niedrigwasser. Der Wert ist nur noch fünf Zentimeter vom Rekordtief aus dem Jahr 2006 entfernt. 2010 gab es den bislang höhsten Wert von 102 Zentimeter. Zum Vergleich: An der Messstelle der Nieplitz in Blankensee beträgt die Wasserhöhe 158 Zentimeter. Damit fehlen nur noch drei Zentimeter bis zum Rekordtief 2008. Der Mittelwert sollte hier bei fast zwei Metern liegen.

Die aktuellen Abflüsse würden daher deutlich unterhalb der Mittelwerte vergangener Zeiträume liegen „In diesem Jahr konnten vom Landeslaborbetrieb Berlin-Brandenburg bis Juli 2020 an 13 Messstellen wieder keine Wasserproben entnommen werden, weil Fließgewässer trocken gefallen waren.“

Zum Vergleich: 2019 konnten an 77 Messstellen, im Jahr 2018 an 66 Messstellen und 2017 an 14 Messstellen mindestens einmal wegen Wassermangel keine Proben entnommen werden.

Luftbildaufnahme von einem Teil des Waldes nahe Treuenbrietzen nach dem verheerenden Brand von vor zwei Jahren. Quelle: Friedrich Bungert

Deshalb beuge das Landesumweltamt vor. Wo möglich, werde in den abflussreicheren Monaten November bis April das Wasser zurück gehalten. Dem seien Grenzen gesetzt: So müsse auch Speicherraum vorgehalten werden, um zum Beispiel heftige Niederschläge nach Sommergewittern aufnehmen zu können. „Die wichtigste Maßnahme ist eine vorausschauende Bewirtschaftung, wo immer dies möglich ist“, sagt Frey.

Schädlinge , Stürme und Trockenheit

In den durch Trockenheit geschwächten Bäumen im Hohen Fläming haben Borkenkäfer, Prachtkäfer und Pilze leichtes Spiel. Aufgrund der Witterung und den Schädlingen würden Bäume in einem bislang unbekannten Ausmaß sterben.

2016 fraß sich die Kiefernbuschhornblattwespe durch die Baumkronen und schwächte die Kiefern. Nach einer kurzen Erholungsphase im regenreichen Jahr 2017 führten Stürme Ende 2017 und das Sturmtief „Friederike“ im Januar 2018 zu einer großen Menge Schadholz.

Löscharbeiten der Feuerwehr Treuenbrietzen im Wald bei Rietz (Treuenbrietzen). Dort brannte es gleich mehrmals und zerstörte die Natur. Quelle: FFW Treuenbrietzen

Die Trockenheit der Jahre 2018 und 2019 verschärfte die Situation dramatisch und machte die Hoffnung der Förster auf eine Erholung der Wälder zunichte. Das aktuelle Ereignis, zwei sehr heiße und niederschlagsarme Jahre nacheinander und darauf folgend ein niederschlagsarmes Jahr, ist statistisch außergewöhnlich.

