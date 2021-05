Lehnin

Seit dieser Woche führt das kreiseigene Verkehrsunternehmen Regiobus Potsdam Mittelmark zwei zusätzliche Fahrten auf der Linie 580 zwischen Lehnin (Busbahnhof) und Golzow (Anger) durch. Die Busse starten in Lehnin um 13.40 Uhr und um 15.40 Uhr. In Golzow beginnen die Fahren um 14.02 Uhr und um 16.02 Uhr. Wie Regiobus mitteilt, besteht jeweils Anschluss von der aus Bad Belzig ankommenden Linie 581. Mit dieser Fahrplananpassung an den wachsenden Bedarf gibt es auf der Strecke Bad Belzig-Lehnin-Werder-Potsdam an Schultagen zwischen 13 und 16 Uhr zwei Verbindungen pro Stunde statt einer.

Brückentag beachten

Auf anderen Linien kommt es ebenfalls seit dieser Woche zu geringfügigen Fahrzeitverschiebungen. So fährt die Linie 551 ab Golzow (Anger) nach Brandenburg jetzt um 16.28 Uhr und damit zehn Minuten früher. Mit der Linie 553 geht es um 15.42 Uhr ab Brandenburg (Busbahnhof) jetzt fünf Minuten früher nach Lehnin. Abfahrt Trauerberg um 15.39 Uhr. Außerdem erinnert Regiobus daran, dass am Freitag, 14. Mai, alle Linien nach dem Ferienfahrplan verkehren. Dabei handelt es sich um den Brückentag nach dem Himmelfahrtstag.

Von Frank Bürstenbinder