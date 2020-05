Mittelmark

Wegen Starkregens ist es am Samstagnachmittag binnen einer Stunde zu zwei Unfällen auf der Autobahn 2 zwischen der Anschlussstelle Brandenburg und dem Dreieck Werder gekommen. Ein 27 Jahre alter Berliner kam wegen Aquaplanings mit seinem Mercedes kurz gegen 15.15 Uhr vor dem Dreieck Werder ins Schleudern und prallte mit dem Wagen in die Leitplanken. „Das gleiche Schicksal ereilte eine 53 Jahre alte Audifahrerin aus Braunschweig kurz vor der Abfahrt Brandenburg“, so eine Polizeisprecherin. Glücklicherweise überstanden beide Autofahrer die Unfälle unverletzt.

Die Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Für die Zeit der Bergung musste die Autobahn jeweils kurzzeitig gesperrt werden.

Beide Autofahrer erhalten nun bald Post von der Staatsanwaltschaft: Ihnen wird vorgworfen, Verkehrsunfälle verursacht zu haben durch an die Witterung unangepasstes Tempo. „Selbst ausreichendes Reifenprofil und modernste Fahrzeug-Assistenzsysteme können plötzlich auftretendes Aquaplaning nicht überlisten“, so die Polizei.

