Zwei Autos überschlagen sich auf A 9 bei Beelitz

Beelitz

Auf der A 0 haben sich am Dienstagabend zwei Autos nach einem Auffahrunfall überschlagen. Zwischen den Anschlussstellen Brück und Beelitz fuhr in Richtung Berlin ein 21-jähriger Pole mit seinem Audi auf den VW einer 61-Jährigen aus dem Kreis Teltow-Fläming auf. Sein Fahrzeug geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Auch der VW überschlug sich, geriet gegen einen Wildschutzzaun und lag dann auf der Seite. Die Fahrerin war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte brachten die schwer Verletzte ins Krankenhaus. Der Audi-Fahrer kam leicht verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest verlief negativ. Beide Autos wurden abgeschleppt. Sachschaden: 27 000 Euro.

Von MAZonline