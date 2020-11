Werder

Der Kreis hat am Mittwoch einen neuen Corona-Fall am Werderaner Ernst-Haeckel-Gymnasium gemeldet. Eine Referendarin hat sich infiziert. Das Gesundheitsamt ordnete für 23 Schüler der 10. Klasse bis 22. November Quarantäne an, weil sie als Kontaktpersonen der Kategorie 1 einzustufen sind, wie der Landkreis am Mittwochabend mitteilte. Es werde zudem eine Umgebungsuntersuchung im OSZ am 19. November angestrebt, hieß es.

Ein weiterer positiver Test im Oberstufenzentrum Werder

Nach Kreisangaben haben Abstriche am Oberstufenzentrum in Werder einen weiteren positiven Befund erbracht. Damit wurden bisher drei Lehrende und zwei Schüler am OSZ positiv getestet.

Kreis meldet 31 Neuinfektionen in Potsdam-Mittelmark

Insgesamt meldete der Kreis am Mittwoch 31 Neuinfektionen für Potsdam-Mittelmark. Dem Gesundheitsamt sind 261 aktuell Infizierte bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die bei der Einstufung von Risikogebieten herrangezogen wird, liegt nach Landesangaben bei 90,5 (Vortag 85,9). Der Inzidenzwert lag vor einer Woche bei 92,8. Seinen bisherigen Höchststand hatte der Wert am 12. November mit 110,8 erreicht.

Maskenkontrolle in 35 Bussen in Mittelmark

Wie der Kreis außerdem mitteilte, wurde gemeinsam mit der Polizei am Mittwoch die Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen kontrolliert. Ergebnis: Bis auf wenige Ausnahmen trugen die Fahrgäste Mund-Nasen-Schutz. Lediglich fünf Personen in den 35 überprüften Bussen mussten ermahnt werden, zeigten sich aber einsichtig und setzten ihre Masken auf.

Von Jens Steglich