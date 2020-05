Seddiner See

Mit Jägern muss man immer rechnen: Zwei Waidmänner haben in der Nacht zum Sonntag auf einem Waldweg nahe der Autobahnanschlussstelle Ferch drei junge Männer gestellt und der Polizei übergeben. Wie sich herausstellte, hatten die 18, 23 und 33 Jahre alten Zeitgenossen einen Wildzaun durchschnitten, um auf eine Schilderbrücke zu gelangen. Deren Rückseite besprühten sie mit diversen Buchstabenkombinationen. Die Tatverdächtigen hatten zum Teil noch frische Farbe an Händen und Kleidung. Außerdem lagen in ihrem Auto, in dem einer der Tatverdächtigen saß, diverse Spraydosen. Die Jäger, die vermutlich die besseren Argumente hatten, fackelten nicht lange. Sie setzten die Sprayer bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Von Frank Bürstenbinder