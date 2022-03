Zwei Jahre kostenlos: 480 gesunde Frühstücke für Schüler in Kirchmöser pro Woche

Brandenburg/H

Ohne Frühstück aus dem Haus? Was für viele undenkbar ist, ist für viele Schüler auch in Brandenburg an der Havel Alltag. Knapp ein Drittel der Kinder frühstückt „manchmal“, „selten“ oder „nie“ vor Schulbeginn. Zu diesem Ergebnis kam eine große, bundesweit angelegte Studie, für die fast 5000 Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren befragt wurden. Doch um den gesamten Schultag fit und leistungsfähig zu bleiben, brauchen Kinder eine gesunde Basis.

Jahrelanger Streit in der SVV

Deshalb hatte schon 2018 die Brandenburger Kommunalpolitik begonnen, über einen Zuschuss für ein kostenloses Frühstück an den Schulen zu streiten. Linke, Grüne und SPD machten sich dafür stark. Doch der Versuch geriet zum Rohrkrepierer: In der SVV stimmte die Mehrheit aus CDU, Freien Wählern und AfD gegen den öffentlichen Zuschuss, der in anderen Kommunen von den gleichen Parteien gewährt wurde.

„Die Eltern haben Kinder gewollt, dann müssen sie auch dafür sorgen“ – so etwa hatten Dirk Stieger (Freie Wähler) und Jean Schaffer (CDU) im Sommer 2018 ihr Ablehnung öffentlich erklärt.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seither war das Thema in Brandenburg weitgehend vom Tisch, obschon Grüne, Linke und SPD das Thema immer wieder bei Wahlkämpfen medienwirksam aber letztlich erfolglos auf die Tagesordnung brachten.

Doch nun ist ein Anfang gemacht. Zu danken ist das den Lehrerinnen Susanne Assmann und Nadin Altenkirch der Berufsorientierten Schule Kirchmöser (BOS). Ab sofort können in Kirchmöser die Schülerinnen und Schüler Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag ein gesundes Frühstück in der Frühstückspause einnehmen. Dafür haben sich die Lehrerinnen potente, private Partner mit ins Boot geholt.

Die BOS Kirchmöser wird jetzt mit gesundem Frühstück versorgt. Quelle: privat

Unterstützt wird die Aktion von der Supermarkt-Kette „Rewe“. Sie liefert zwei Mal in der Woche ihre „Power-Kisten“ über den Rewe-Markt in Plaue in die BOS-Kirchmöser. Logistisch betreut als Projektpartner die „Brandenburger Tafel“ das Unterfangen, die auch die Auslieferung sicherstellt.

Die Schule wird versorgt mit gesunden Lebensmitteln und Getränken. Damit werde einen Grundstein für ein Ernährungsbewusstsein bei Kindern und Jugendlichen gelegt, heißt es vom Sponsor. Täglich wechselnde Lebensmittel für die eigenständige Zubereitung eines Frühstücks in der Klassengemeinschaft sollen auch den Zusammenhalt stärken.

„Ein weiterer Meilenstein erreicht“

Sören Stöhr, der stellvertretende Schulleiter der BOS ist, nach der ersten Lieferung der Lebensmittel, schlicht begeistert: „Vier Tage lang für je 120 Schüler gesundes Frühstück zu bekommen, ist einfach großartig.“ Geliefert wird das Essen jeweils für zwei Tage und dann gemeinsam von Schülern und Lehrern frisch zubereitet. Angelegt ist das Projekt auf aktuell 24 Monate. Über die Kosten kann Stöhr nicht sprechen, er kennt sie schlicht nicht.

„Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich beim Rewe-Markt Kopenhagen in Plaue und der Brandenburger Tafel, dass die Power-Kiste realisiert werden konnte. Mit diesem Projekt ist ein weiterer Meilenstein erreicht worden“, schwärmen Susanne Assmann und Nadin Altenkirch.

Susanne Assmann war auf das Programm der Supermarktkette aufmerksam geworden und hatte sich für die BOS Kirchmöser beworben.

1680 Schüler bundesweit erreicht

Derzeit erreicht die „Power Kiste“ über 1680 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 6 bis 17 Jahren an 15 Schulen deutschlandweit. Seit Projektbeginn wurden mehr als 1,8 Millionen Frühstücke ausgegeben. Interessierte Schulen können sich mit einer kurzen Begründung, warum sie Power-Kisten-Schule werden wollen und unter Angabe eines Ansprechpartners und Kontaktdaten direkt bewerben unter: tafel@rewe-group.com. Vorrangig werden Schulen in das Programm aufgenommen, die auch von Kindern aus armutsbetroffenen Familien besucht werden.

Die BOS Kirchmöser will sich verstärkt dem Thema Ernährung und Gesundheit widmen und wurde jetzt auch als Mitglied im Landesprogramm des Bildungsministeriums „Gute gesunde Schule“ aufgenommen. Susanne Assmann: „Wir erhalten dadurch kostenlosen Zugang zu zahlreichen Präventionsangeboten. Unser Schulkonzept hat sich somit um den Aspekt der Gesundheitsförderung erweitert. Das Praxislernen, der Berufsorientierungstag, das Fit-for-Life-Programm im 7./8. Jahrgang, die Präventionstage und der Abiturvorbereitungskurs bieten ein umfangreiches, lebensnahes und gesundheitsförderndes Gesamtkonzept für unsere Schülerinner, um sich auf das Berufsleben vorzubereiten.

Erstes Frühstück am Montag

Die BOSler genossen nun am Montag derweil ihr erstes gemeinsames Frühstück. Jette Pradel, Schülersprecherin der BOS, stellt lachend fest: „Schmeckt super.“ Eine 7.Klässlerin fügt hinzu: „Ich vergesse oft meine Schnitte zu Hause, nun muss ich mir darum keine Sorgen mehr machen.“

Kommt man mit Lehrern der BOS ins Gespräch wird schnell klar: In vielen Fällen hat das wenig mit dem Vergessen zu tun. Eine Packung Chips und ein Süßgetränk, oder häufig auch gar nichts – so sah für so manchen der Schüler bisher das Frühstück aus. Lehrer anderer Schulen in der Stadt Brandenburg bestätigen das aus ihren Häusern. So wie auch der Plauer Ortsvorsteher Udo Geiseler (SPD), der selbst Lehrer ist und seit Jahren für die Unterstützung der Kinder in Sachen kostenloses Frühstück gekämpft hatte.

Womöglich ist das private Engagement der Rewe und der BOS-Lehrer ja auch ein Anstoß für die Lokalpolitik vermehrt im Sinne aller Brandenburger Kinder zu denken.

Von Benno Rougk