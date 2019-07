Wilhelmshorst

Ein 17-Jähriger wurde am Montagabend am Bahnhof Wilhelmshorst von zwei Unbekannte gegen die Wand des Wartehäuschens gedrückt: Sie forderten Wertsachen und Bargeld. Sie schlugen dem jungen Mann ins Gesicht. Der konnte sich losreißen. Von daheim verständigte er die Polizei. Beamte fassten zwei Männer – ein 21-Jähriger hatte 2,69 Promille, ein 23-Jähriger 4,53 Promille Alkohol im Blut. Die beiden Tatverdächtigen kamen in Gewahrsam. Ein Staatsanwalt ordnete die Entnahme einer Blutproben an und verfügte zugleich, dass beide nach ihrer Ausnüchterung zu entlassen sind. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Raubes.

Von MAZonline