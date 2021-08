Zwei Senioren in Teltow bei Fahrradkollision verletzt

Teltow

In der Mahlower Straße sind am Dienstagvormittag eine 82-Jährige und ein 65-Jähriger beim Zusammenstoß mit ihren Fahrrädern verletzt worden. Sie waren nach bisherigen Erkenntnissen hintereinander in derselben Richtung unterwegs, als die vorn fahrende Frau anhalten wollte. Dabei kam sie ins Schlingern, konnte aber einen Sturz zunächst verhindern.

Quer auf dem Radweg

Allerdings stand sie dann offenbar quer auf dem Radweg, sodass der nachfolgende Radfahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Dabei wurde die Frau schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der wurde leicht verletzt ebenfalls im Krankenhaus versorgt. Beide waren ohne Helm unterwegs.

