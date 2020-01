Werder (Havel)

Gegen 12.45 Uhr ist es am Donnerstag auf der Eisenbahnstraße in Werder ( Havel) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Transportern. Da eine Person eingeklemmt war, rückte die Feuerwehr aus und sicherte die Unfallstelle ab, während der Anfahrt konnte sich die Person selbst aus dem Fahrzeug befreien. Zwei Personen wurden leicht verletzt und zu weiterem Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang.

Transporter-Kollision in Werder Quelle: Julian Stähle

Von maz-online