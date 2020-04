Panikkäufe und Freudentränen: Zwei Verkäuferinnen über ihr neues Leben in Zeiten von Corona

Saarmund

Manuela Klimpel und Steffi Thasler sind Verkäuferinnen in Saarmund. Im MAZ-Gespräch reden sie über ihre Gefühlslage in Corona-Zeiten, über Panikkäufe und über Kunden, die das Herz erfreuen.

Wie fühlt es sich an, systemrelevant zu sein?

Steffi Thasler: Es tut schon gut, zu hören: Ihr seid wichtig.

Manuela Klimpel: Für mich war das ein Hammer. Man hätte nie gedacht, dass man mal so gebraucht wird. Auf einmal kamen auch Leute bei uns einkaufen, die noch nie hier waren – aus Berlin, Potsdam und Teltow-Fläming. Wahrscheinlich waren sie auf der Suche nach Dingen, die rar geworden sind.

Thasler: Wir wussten am Anfang aber nicht, was da auf uns zurollt.

In Politikerreden gehören Sie mit zu den neuen Helden im Land, die an vorderster Front das öffentliche Leben aufrecht erhalten. Was denkt man, wenn man solche Worte hört?

Thasler: Als sich Frau Merkel in ihrer Ansprache auch beim Verkaufspersonal bedankt hat, hat mich das gerührt, als kleiner Angestellter genannt zu werden. Uns hat es gefreut und überrascht, diese Anerkennung zu finden. Trotzdem: Zuerst stand für mich das Wohl der Mitarbeiter im Vordergrund. Sie wurden mit Mundschutz und Handschuhen ausgestattet. Wir haben schnell Desinfektionsmöglichkeiten geschaffen und kontrolliert, dass nur zehn Leute mit Wagen hineingelassen werden.

Wie hat sich das Leben als Verkäuferin in Corona-Zeiten verändert?

Thasler: Die ersten Tage haben uns viel abverlangt, weil wir mit der Panik der Leute umgehen mussten und auch mit der Unzufriedenheit, weil es plötzlich keine Nudeln, keinen Reis und kein Klopapier mehr gab. Die Zulieferer kamen nicht hinterher, weil die Leute so viel kauften. Es gab auch Beleidigungen. Das war aber Gott sei Dank die Ausnahme.

Klimpel: Viele Leute haben sich bei uns bedankt. Wir wurden auch gelobt, weil wir der erste Laden in der Umgebung waren, der diese Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat.

Thasler: Dafür wurden wir anfangs noch belächelt. Es gab Kunden, die fragten uns: „Sind wir hier beim Maskenball?“

Was haben Sie gesagt?

Klimpel: Ich habe gesagt: Das ist auch zu eurem Schutz. Und wenn einer von uns sich infizieren sollte, wird der Laden geschlossen sein.

Haben Sie Angst, sich zu infizieren?

Klimpel: Ja. Wir gehören zu denen, die nah dran sind an den Menschen.

Thasler: Wir haben auch Familie zuhause, die wir schützen wollen.

Gibt es Gesten von Kunden, die in Erinnerung bleiben werden?

Thasler: Eine Kundin hat einen Zettel an die Tür geklebt, auf dem sie sich bei uns bedankt. Andere haben kleine Steine bemalt, auf denen „Dankeschön“ oder „Bleibt gesund“ steht. Es gab kleine Geschenke und liebe Worte – „Haltet durch“ oder: „Wenn wir euch nicht hätten“.

So freundlich waren die Leute vor der Krise nicht?

Thasler: Kleine Geschenke gab es höchstens vor Weihnachten. Es ist jetzt schon mehr Respekt vor unserer Arbeit zu spüren. Vorher wurden wir manchmal belächelt und haben auch Sätze wie diese gehört: „Pass auf, sonst wirst du auch Verkäuferin.“ Das haben erwachsene Leute zu ihren Kindern gesagt.

Merken Sie Unterschiede im Verhalten der Menschen am Anfang der Krise im Vergleich zu heute?

T hasler: Am Anfang haben es viele Leute nicht ernst genommen. So unter dem Motto: In drei Wochen ist das vorbei. Dann kamen die Bilder aus Italien und Spanien. Stück für Stück ist das Bewusstsein erwacht, dass es ernst ist. Keiner will seine Eltern oder Großeltern verlieren.

Klimpel: Die Kunden sind wesentlich dankbarer geworden. Sie sind inzwischen auch nicht mehr in dieser Panik, als sie eingekauft haben, als gäbe es bald nichts mehr.

Was kaufen die Menschen im Moment besonders häufig?

Thasler: Immer noch Desinfektionsmittel, Konserven, aber auch Obst und Gemüse. Man merkt auch, die Leute kochen und backen wieder mehr zuhause. Der Bedarf an Zucker, Mehl und Hefe war enorm.

An Klopapier auch: Wie haben die Leute reagiert, als es keins mehr gab?

Thasler: Am Anfang waren sie verwundert und belustigt, dann verärgert und zum Schluss haben sie ganz vorsichtig gefragt: „Haben Sie noch Toilettenpapier? “

Klimpel: Sie haben dann fast entschuldigend hinzugefügt: „Ich habe wirklich nur noch eine Rolle.“ Da hat man gemerkt: Die wollen nicht als Hamsterer gelten, die brauchen wirklich Klopapier. Zwischendurch stiegen Kunden sogar auf Tempotaschentücher um, weil es keins gab.

Gibt es wieder Klopapier?

Thasler: Wir bekommen von den Zulieferern immer noch nicht die Mengen, die wir bestellen. Wir haben aber am Mittwoch wieder einige Packungen bekommen und Donnerstag lagen immer noch welche im Regal.

K limpel: Vorher hatte es nur wenige Minuten gedauert und die Regale waren wieder leer. Wir konnten nicht mal in Ruhe die Ware von der Palette nehmen und einräumen. Die Leute haben sie aus den Kisten genommen oder uns aus der Hand gerissen. Ich habe sie manchmal gebremst und gesagt: „Lassen Sie das mal liegen, die Ware muss noch gezählt werden.“

Haben Sie manchmal etwas für Kunden zurückgelegt, die bei Verteilkämpfen keine Chance haben?

Thasler: Weil wir viele ältere Leute als Stammkunden haben und wir ein kleines Unternehmen sind, haben wir versucht, Toilettenpapier für die Omas und Opas aus Saarmund zurückzuhalten. Manche von ihnen hatten Tränen in den Augen, als sie es von uns bekamen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft, für die Zeit nach der Krise?

Thasler: Ich wünsche mir, dass die Anerkennung unserer Arbeit und der Respekt nicht verloren gehen und sich das irgendwann auch finanziell widerspiegelt und Verkäuferinnen besser bezahlt werden.

Nehmen wir an, Sie bekommen fünf Minuten TV-Sendezeit. Was würden sie den Leuten im Land sagen?

Thasler: Wir haben in der Krise gesehen, worauf es ankommt. Unser Wunsch ist, dass es danach nicht vergessen wird. Wenn die Leute vorher einkaufen waren und es gab kein Spinat von Iglo, ist mancher rausgerannt und hat gerufen: „In dem Laden gibt es auch gar nichts.“ In der Krise haben sie gelernt, dass sie nicht zehn Sorten einer Ware brauchen, um zu überleben. Vielleicht wäre es gut, mit weniger zufrieden zu sein. Wir werden auch so satt.

Kassiererin und Marktleiterin: Biografisches Steffi Thasler ist Marktleiterin im Nahkauf in Saarmund, sitzt aber auch ab und an an der Kasse. Sie lebt in Saarmund, ist 45 Jahre alt, verheiratet und hat eine Tochter. Manuela Klimpel (53) ist Verkäuferin im Nahkauf und wohnt in Saarmund. Sie lebt in einer Beziehung und hat zwei Töchter. Der Nahkauf in der Nuthestraße 47 wird von der Agro Line GmbH betrieben – eine Tochtergesellschaft der Agro Saarmund.

