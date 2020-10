Zwei Verletzte bei Feuer im Bad Belziger Asylbewerberheim

Bad Belzig

Mit einem Großaufgebot sind die Feuerwehren aus dem Fläming in der Nacht zum Sonntag zum Bad Belziger Asylbewerberheim im Weitzgrunder Weg ausgerückt. Dort war gegen 2.30 Uhr in der Wohnung eines Flachbaus ein Brand ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich schnell in einem Zimmer aus. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Aus dem Schlaf aufgeschreckte Bewohner versuchten verzweifelt das Feuer zunächst selbst zu löschen. Über 15 Feuerlöscher wurden dabei geleert. Gleichzeitig war die Feuerwehr alarmiert worden. Die Kameraden konnten die Flammen zügig unter Kontrolle bringen und ablöschen.

Rettungskräfte am Einsatzort. Quelle: Julian Stähle

Anzeige

Mitarbeiter des Rettungsdienstes, der mit mit zahlreichen Rettungswagen angerückt war, untersuchten 24 Personen, die sich in dem Gebäude befanden. Zwei Menschen erlitten starke Rauchgasvergiftungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die anderen untersuchten Bewohner können in der Unterkunft bleiben. Die Polizei nahm noch in der Nacht eine Anzeige auf. Im Laufe des heutigen Tages sollen die Ermittlungen zur Brandursache fortgesetzt werden.

Von Julian Stähle und Frank Bürstenbinder