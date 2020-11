Zweites Leben für Havelberger Dom-Brücke in Kirchmöser

Kirchmöser

Sogar einen Tag vor der Eröffnung des Flughafens „ Willy Brandt“ konnte am Freitag die Geh- und Radfahrerbrücke über die Arke in Kirchmöser endlich feierlich eingeweiht werden. Die Arke ist das Verbindungsflüsschen zwischen dem Möser See und dem Heiligen See in der Uferstraße.

Gemeinsam eröffneten Kinder der Kita „Zukunft für Kinder“, mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung sowie dem Ortsvorsteher Carsten Eichmüller die neue Brücke. Die alte Brücke wurde in den 1990er Jahren als Radfahrerbrücke errichtet.

Anzeige

Eisenbahnwaggon hat ausgedient

Ein ausrangierter Eisenbahnwagon diente damals für viele Jahre als Untergestell, der Geh- und Radweg führte über Holzbalken. Diese Brücke wurde am 14. Juni dieses Jahres entfernt. Mitte Juli 2020 kam das zweite Teilstück der Havelberger Bundesgartenschau-Brücke nach Kirchmöser.

Es handelt sich bei der neuen Brücke um ein Teil der Buga-Brücke, die 2015 in Havelberg Dombezirk und Domfriedhof verbunden hat. Die drei Teile hatte die Stadt Brandenburg an der Havel erworben.

Das erste Teil war bereits an der Brielower Landstraße nahe dem Brawag-Bauwerk eingebaut worden, das dritte wird in der Nähe des Krugparks montiert. So bekommt also die komplette Buga-Brücke ein zweites Leben, wenn auch an drei Standorten der Havelstadt.

Geländer erhöht

Seit dem Sommer wurden neue Stützen und Widerlager gebaut. In den zurückliegenden Wochen wurden die beidseitigen Anschlüsse an die Asphalt-Radwege hergestellt. Zudem musste das Geländer wegen der Sicherheitsbestimmungen an Radwegüberführungen auf 1,30 Meter erhöht werden.

Am 29. Oktober konnte die verbleibende Lücke im Geh- und Radweg geschlossen werden, so dass einen Tag später nun endlich die kleine Eröffnung gefeiert werden konnte. „Ein schöner Tag für Kirchmöser, für die Menschen hier, vor allem für Spaziergänger, Jogger und Radwanderer“, sagt Carsten Eichmüller.

Von Karsten Dierich