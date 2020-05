Zwölf Mitarbeiter im Postverteilzentrum positiv getestet

Stahnsdorf

Im Postverteilzentrum in Stahnsdorf sind zwölf Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Krisenstab des Landkreises am Mittwochnachmittag mit. Fünf Betroffene stammen aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark, die übrigen sieben aus Potsdam und Berlin. Die ersten fünf positiv getesteten Mitarbeiter zeigen leichte Symptome, sieben haben gar keine Krankheitssymptome, sagte Postsprecherin Anke Blenn.Nach den ersten Corona-Fällen in dem Postverteilzentrum hatte die Betriebsärztin den anderen Mitarbeitern der betroffenen Nachtschicht angeboten, sich freiwillig abstreichen zu lassen. Laut Postsprecherin haben sich alle beteiligt. Insgesamt wurden 84 Personen getestet, bei 72 Mitarbeitern waren die Testergebnisse negativ.

Bislang kein Corona-Fall unter Mitarbeitern der anderen Schichten

Umfassende Tests unter den Mitarbeitern der Tag- und Spätschicht sind momentan nicht geplant. Nach Angaben der Postsprecherin begegnen sich die Mitarbeiter der drei Schichten im Postverteilzentrum nicht. Weitere Mitarbeiter des Unternehmens können sich freiwillig testen lassen, teilte der Krisenstab mit. Eine generelle Anordnung dafür gebe es nicht. Bisher ist kein Corona-Fall unter Mitarbeitern der anderen beiden Schichten bekannt, sagte Kreissprecherin Andrea Metzler. Acht Menschen, die als Kontaktpersonen von positiv getesteten Mitarbeitern aus der betroffenen Nachtschicht gelten, befinden sich bereits in Quarantäne, sagte sie.

Noch 53 infizierte Mittelmärker werden in Krankenhäusern behandelt

Die Zahl der Menschen, die sich im gesamten Landkreis Potsdam-Mittelmark seit Beginn der Aufzeichnungen mit dem Coronavirus infiziert haben, ist binnen 24 Stunden um drei auf nun 541 gestiegen. Wie der Krisenstab informierte, wurde ein Mitarbeiter in der ambulanten Pflege der Diakonie in Kloster Lehnin mit dem Coronavirus infiziert. Als genesen gelten 290 Personen. Aktuell müssen 53 infizierte Mittelmärker (Vortag: 54) stationär in Krankenhäusern behandelt werden. Die Zahl der Menschen aus dem Landkreis, die an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, liegt unverändert bei 40.

