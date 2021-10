Potsdam

Mit Juli Zeh und Lutz Seiler haben sich auch zwei Brandenburger Autoren dem Protest von 185 Schriftstellern gegen die Bereitstellung ihrer Neuerscheinung für den E-Book-Verleih der öffentlichen Bibliotheken angeschlossen. Bisher stellen die Verlage den Bibliotheken nur 30 Prozent der neu erscheinenden E-Books für die Ausleihe zur Verfügung. Nicht selten wird den Bibliotheken die Lizenz für die Ausleihe auch nach monatelangen Wartezeiten noch verweigert.

Bei Print-Exemplaren kein Thema

„Uns Öffentlichen Bibliotheken wird hier unterstellt, dass wir die Autoren in die Armut schicken wollen“, wundert sich Cornelia Stabrodt, Direktorin der Fouqué-Bibliothek in Brandenburg/Havel. „Dabei ist es unsere ureigene Aufgabe, Literatur auch Menschen zur Verfügung zu stellen, die sich ein Buch nicht leisten können.“ Und sie erklärt die bisherige analoge Praxis. Die Bibliotheken kaufen die druckfrischen Print-Exemplare zum Ladenpreis, wovon am Ende auch Verlage und Autoren profitieren. Obendrein erhalten die Autoren dann auch noch Tantiemen dafür, dass ihre Bücher mehrfach gelesen werden.

Ohne Bezahlschranke

Der freie Zugang zu Wissen und Information unabhängig von Bezahlschranken bleibt auch im digitalen Zeitalter ein Grundrecht, meint der Deutsche Bibliotheksverbands (dbv). Das fehlende Verleihrecht für E-Books im Urheberrecht höhle die Kultur- und Bildungsinfrastruktur der Öffentlichen Bibliotheken aus. Der freie Zugang zu Wissen und Information unabhängig von Bezahlschranken sei ein Grundrecht, so die Bibliotheken. Sie möchten die Einzelkopien der neu erscheinenden E-Books auch in den Bibliotheken verleihen können. Deshalb soll den Verlagen die Freiheit genommen werden, zu verhandeln, ob und zu welchen Bedingungen das möglich ist. Der Bundesrat teilt diese Auffassung und regte im April dieses Jahres eine Änderung des Urheberrechtes an.

Lobbyarbeit

Dagegen haben im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse (20. bis 24. Oktober) die Verlage, Buchhandlungen und Autoren ihre Kampagne „Fair Lesen“ gestartet. In der Petition, die als ganzseitige Zeitungsanzeigen erschienen ist, heißt es: „Sollte die Entscheidungshoheit von Autoren, Autorinnen und Verlagen, welche Titel wann zu welchen Bedingungen in die digitale Leihe überführt werden, gesetzlich eingeschränkt werden, wird dadurch die wirtschaftliche Grundlage nicht nur der Urheberinnen, Urheber und Verlage, sondern auch der Buchhandlungen zerstört.“

Ausgleich fällt schwer

Kulturstaatsministerin Monika Grütters warnte indes vor übereilten Regelungen. „Autorinnen, Autoren und Verlage geben Impulse für unsere Gesellschaft und unsere Demokratie, die von unschätzbarem Wert sind“, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. „Um ihre wirtschaftlichen Risiken zu tragen, müssen sie an den Erfolgen ihrer Arbeit teilhaben können.“ Zwangslizenzen oder gesetzliche Schranken im Urheberrecht seien der falsche Weg. „Verlage und Bibliotheken stehen bereits im konstruktiven Dialog“, den Gesprächen solle nicht „durch voreilige gesetzliche Regelungen“ die Grundlage entzogen werden.

Von Karim Saab