Michendorf

Beamte der Autobahnpolizei bemerkten in der Nacht zu Donnerstag auf Höhe des Rastplatzes Michendorf-Süd einen VW-Transporter, der durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Auf der A 10 war der Fahrer des Transporters immer wieder in Schlangenlinie gefahren. Die Polizei kontrollierte den Fahrer auf dem Parkplatz Schieferberg und nahm ihn zur Alkoholkontrolle auf das Autobahnpolizeirevier in Michendorf mit. Dort ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 1,9 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Von MAZonline