Potsdam hat gewählt: MAZ überreicht Preis für den „Kreativsten Krisenwirt“

Sie haben abgestimmt, der Gewinner steht fest: Alessandro Cortroneo und Giancarlo Arcieri sind Potsdams kreativste Krisenwirte – und haben sich damit eine Trophäe für das 11-Line verdient. „Es ist eine schöne Bestätigung“, sagt Cortroneo, als er und sein Geschäftspartner den Preis erhalten. Arcieri ergänzt: „Es zeigt, dass unsere Ideen eine Bedeutung haben.“

1280 MAZ-Leser haben den kreativsten der sieben Wirte in der Krise gewählt. Der Preis ist nicht nur ein Zeichen dafür, dass die Inhaber des 11-Line in der Corona-Krise einen kühlen Kopf bewahrt haben, sondern auch, dass ihren Humor ist schweren Zeiten nicht verloren haben. „Die Leute aus dem Süden haben eben mehr Humor“, erklärt Arcieri. Cortroneo bestätigt ihn: „Das ist in unserer DNA.“

Mit Abstand gewonnen

Geplant waren die stummen, aber zum Teil wie Stammgäste aussehenden Puppen nicht. Sie sollen den Abstand zwischen den etwas gesprächigeren Gästen halten. Auch die handförmigen Fliegenklatschen an Besenstielen sollen Abstandsumarmungen ermöglichen.

MAZ-Redakteur Jan Russezki überreicht den Inhabern des 11-Line Alessandro Cortroneo (Mitte) und Giancarlo Arcieri (Rechts) die Trophäe. Quelle: Varvara Smirnova

Zwei Ideen, die auch den Sieg auf Abstand zu den anderen Wirten hielt. Mehr als 33 Prozent stimmten für das 11-Line. Platz zwei und drei gehen in einem Kopf-an-Kopf-Rennen an Ronny Rammelt von den Bar Fritz’n (22 Prozent) gefolgt vom Quendel von Alexander Stüver (20 Prozent).

Auswertung der Abstimmung zum Potsdamer "Kreativstem Krisenwirt". Quelle: Jan Russezki

„Es wäre keine Katastrophe gewesen wenn nicht, aber wir wollten schon gewinnen“, sagt Cortroneo. Deswegen motivierte er auch seine Follower auf Instagram und seine Freunde in Italien abzustimmen.

Unterstützung im Corona-Lock-Down

Finanziell hilft weder dem 11-Line, noch anderen der Preis. Er zeigt aber, dass die Unterstützung der Potsdamer Stammgäste auch nach Monaten der Einschränkung weiterhin für ihren Lieblingswirt da sind, niemand den Humor verlieren muss und die – so positiv das alles klingt – doch sehr schwere Zeit auch eine Chance für Umstrukturierungen sein kann.

Angst vor einer zweiten Schließungswelle haben Cortroneo und Arcieri trotzdem. „Das Gesundheitsamt ist aktuell wieder strenger geworden“, erklärt Cortroneo. „Deswegen wollen wir auch den Preis für 2021 gewinnen“, scherzt Arcieri. Sie hoffen für sich und alle anderen Gastronomen, dass das aber nicht passieren wird.

Von Jan Russezki