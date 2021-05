Potsdam

Die Gewerkschaften auf dem Bassinplatz, die Linken am Filmmuseum, die Rechtspopulisten auf dem Lustgarten-Platz: In Potsdam wird am 1. Mai demonstriert. Die AfD tritt überraschend mit dem Slogan „Sozial ohne rot zu werden“ am 1. Mai an – und rief die Linke mit einer Gegenveranstaltung auf den Plan. Der Gewerkschaftsbund erwartet unter dem Motto „Solidarität ist Zukunft“ prominente Gäste: die Kanzlerkandidaten und Direktkandidaten im Bundestagswahlkreis 61 Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) sowie den Linken-Direktkandidaten Norbert Müller.

Auf dem Alten Markt sollen von 9 bis 16 Uhr leere Eimer aufgestellt werden. Damit macht das Aktionsbündnis „KulturMachtPotsdam“ auf die prekäre Lage von Künstlern und Soloselbstständigen aufmerksam. Wir sind bei allen Veranstaltungen für Sie dabei.

Die Demos in Potsdam im Liveticker:

Hella Hesselmann, Chefin des DGB Westbrandenburg, hat jetzt das Wort ergriffen und spricht zunächst ihre Anteilnahme für alle Betroffenen des schlimmen Vorfalls im Thusnelda-von-Saldern-Haus auf dem Oberlin-Gelände in Babelsberg aus.

Ein paar hundert Meter weiter haben sich auf dem Bassinplatz bisher rund 70 Menschen für die Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) versammelt. Später werden hier auch die Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) sprechen.

Bettina Jahnke, Intendantin des Hans Otto Theaters, zufolge waren bisher sowohl Schauspieler*innen, Musiker*innen als auch Passanten auf dem Alten Markt, um ein Zeichen für die Künstler zu setzen.

Der Schauspieler Achim Wolff und seine Kollegin Rita Feldmeier waren schon pünktlich da, um ihre Eimer abzustellen.

(Foto: Bettina Jahnke)

Guten Morgen! Auf dem Alten Markt stehen eine halbe Stunde nach Beginn der Aktion für alleinschaffende Künstler und Soloselbstständige schon 20 große und kleine Eimer.



Demonstrationen fallen unter das Versammlungsrecht aus dem Grundgesetz und sind daher erlaubt. Trotzdem gelten dort Corona-Auflagen: Mindestabstände und Mund-Nasen-Schutz-Pflicht sind einzuhalten.

Von Luise Fröhlich und Jérome Lombard