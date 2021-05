„100 Facts about Babelsberg“: Wie Potsdam zum tradierten Filmstandort wurde

Potsdam

Nach Liam Neeson hat Sebastian Stielke besonders lange gesucht. Im Jahr 2010 drehte der Hollywoodschauspieler in Potsdam Szenen für den Film „Unknown Identity“, unter anderem in der Filmuniversität Babelsberg. „Ich hatte ein Bild entdeckt, auf dem Neeson im Foyer der Uni am Empfang steht und wollte das unbedingt für mein Buch haben“, erzählt Stielke. „100 Facts about Babelsberg. Wege des Films und moderne Medienstadt“ heißt dieses Buch, das am Montag, 10. Mai offiziell bei Bebra erscheint.

Wie der Titel bereits verrät, erzählt er darin in hundert kurzen Kapiteln die Geschichte des Filmstandorts Potsdam, beginnend mit dem ersten Glasatelier 1911 in Neubabelsberg über die Ufa und Defa bis hin zum heutigen Filmstudio, aber auch den vielen Institutionen in der darum liegenden Medienstadt Babelsberg. Darunter eben auch die Filmuniversität, die älteste Filmhochschule Deutschlands.

MAZ-Fotograf Bernd Gartenschläger fotografierte Liam Neeson

Um zu verdeutlichen wie wichtig auch die Filmuni für das angrenzende Filmstudio ist, wollte Sebastian Stielke unbedingt die Setaufnahme mit Liam Neeson in sein Buch aufnehmen – doch die Beschaffung erwies sich als schwierig.

„Ich habe ewig gesucht, hatte Kontakt mit Warner Bros. und so weiter“, erzählt er. Fündig geworden ist er schließlich ganz lokal: Das Werkfoto – so die Fachbezeichnung für Setbilder, auf denen auch Kameras oder ähnliches zu sehen sind – wurde von MAZ-Fotograf Bernd Gartenschläger aufgenommen. „Ich habe mich sehr gefreut, dass ich es dann auch nutzen durfte, es ist einfach ein hammer Bild.“

Dreharbeiten mit dem Schauspieler und Hollywood-Star Liam Neeson (links) im Februar 2010 in der Filmuniversität Babelsberg. Quelle: Bernd Gartenschläger

Sebastian Stielke ist Teil der Jury des Deutschen Schauspielpreises

Sebastian Stielke hat selbst an der Filmuniversität Babelsberg studiert und arbeitet als Schauspieler. Er war beispielsweise schon in der Soko-Potsdam zu sehen und spielt regelmäßig am Theater in Hof. Außerdem ist er Hörbuchsprecher, Mitarbeiter im Filmmuseum Potsdam und Mitglied im Team der UNESCO-City of Film Potsdam“. In diesem Jahr sitzt er außerdem in der Jury des Deutschen Schauspielpreises 2021, für die er viele, viele Filme und Serien sichten muss – kein Problem für den eingefleischten Film- und Potsdam-Fan.

„Ich finde, dass viel zu wenige Leute wissen was wir für ein Juwel wir hier hier haben“, sagt der 40-jährige, der seit seinem Studium in Potsdam lebt. „Dabei ist das so ein krasses, traditionelles und auch mystisches Umfeld.“ Besonders Studierende der Filmuni, die in Berlin wohnen, verweilen oft in ihrem Campus-Kosmos ohne den Filmstandort oder gar die Stadt drumherum wahrzunehmen. Deswegen habe er das Buch geschrieben. „Ich würde es tatsächlich am liebsten jedem Studierenden in die Hand drücken, als Guide sozusagen“, sagt er und lacht.

Die Defa als Vorreiterin im Filmtrick und der Science-Fiction

Im März 2020 hat er mit dem Schreiben angefangen, das Script ist quasi in Rekordzeit fertig geworden. „Die Idee hatte ich schon länger und dann habe ich viele Gespräche geführt, recherchiert, jeder Fakt ist fachlich abgesichert.“ Ein langes Quellen- und Bildverzeichnis im Anhang untermauert die zusammengetragenen Informationen. Orientiert habe er sich dabei an seinen eigenen Interessen, aber auch an Fragen, die er vor allem im Filmmuseum oft gestellt bekommt. „Ich habe selbst noch unglaublich viel gelernt.“

Formuliert sind die einzelnen Kapitel immer als Frage: „Wussten Sie, dass die Defa eine eigene Filmtrickabteilung hatte?“, heißt es da beispielsweise. Und tatsächlich: Guido Seeber entwickelte und patentierte das „Schüfftansche Spiegeltrickverfahren“, das über die Jahre in vielen Produktionen Anwendung fand. Der erst kürzlich verstorbene Kleinmachnower Kameramann Erich Günther „entwickelte ein damals weltneues Verfahren zur effektiven Integration von Trickfiguren in Realfilmen“, führt Stielke aus. Anwendung fand es zum Beispiel in „Das Schulgespenst“ von Rolf Losansky.

Auch der Vorreiterschaft in Sachen Science Fiction spürt Stielke nach, obwohl er selbst gar kein Fan des Genres ist, wie er gesteht. Und er verrät, dass Babelsberg sogar große Hollywoodproduktionen wie das „Star Wars“-Franchise inspiriert hat: Der neurotische Droide C3PO der Filmreihe ist der Metropolis-Figur aus dem gleichnamigen Film nachempfunden – abgesehen davon, dass Metropolis bis heute das Logo des Filmstudios ziert.

Das Grün des Covers ist dem Greenscreen nachempfunden

Da alle Kapitel – die übrigens chronologisch geordnet sind – von der Britin Penny Croucher auch ins Englische übersetzt wurde, ist „100 Facts about Babelsberg“ also tatsächlich das ideale Nachschlagewerk für alle Filmfans und solche, die es werden wollen. „Eigentlich ist für alle etwas dabei, die dunklen Kapitel der Babelsberger Geschichte sind natürlich nicht ausgeblendet“, sagt Stielke. Auch die queere Community hat er mitbedacht und beispielsweise dem Film „Coming Out“ (1989) ein eigenes Kapitel gewidmet. „Und natürlich kommen die großen Diven, wie Marlene Dietrich vor.“ Die Schauspielerin gilt bis heute als Stilikone – gleichermaßen bei Frauen und Männern.

Besonders stolz ist Sebastian Stielke auch auf die von ihm erstellte Karte im Anhang des Buches, die Babelsberg mit all seinen wichtigen Standorten zeigt. „Das war eine Fummelarbeit, aber sie ist am Ende genau so geworden, wie ich es wollte, bis hin zur Farbgestaltung.“ Apropos Farbe: Das grelle Grün des Covers entspricht exakt der Farbe der Green-Screens, mit deren Hilfe heute digitale Elemente in Filmaufnahmen eingearbeitet werden können. „Das war mein Wunsch, ich bin schon ein kleiner Perfektionist und überlasse nichts dem Zufall“, sagt Stielke und lacht. Auch jedes Bild sei genau dort, wo es hingehört.

Von Sarah Kugler