100 Jahre altes Wandbild in Bornimer Kirche restauriert

Bornim

Die Kirche Bornim hat ein über 100 Jahre altes Wandbild in voller Schönheit zurück. Am Freitag übergab Restauratorin Christiane Thiel nach neunmonatiger Arbeit das südliche Wandgemälde des Altarraumes an die Pfarrerin Anke Spinola.

Das Gemälde wurde vermutlich 1909 vom deutschen Landschaftsmaler, Zeichner und Illustrator Victor Paul Mohn als Seccomalerei – auf trockenem Putz – geschaffen. Der gebürtige Meißner erzählt in ihm die Emmausgeschichte, laut der zwei Jünger von Jerusalem nach Emmaus wandern. Sie sind in Trauer darüber, dass Jesus tot ist. Ein Unbekannter gesellt sich zu ihnen, spricht mit ihnen, begleitet sie. Erst am Abend, am Ziel erkennen die beiden, dass Jesus ihr Begleiter war. Er ist nicht tot. Er ist auferstanden.

Feuchtigkeit war der Farben größter Feind

Das Gemälde rund um die Logenöffnung hatte in der Vergangenheit vor allem durch Feuchtigkeit Schaden genommen. Farbe und Putz waren verloren gegangen. Wie einem Kranken mussten ihm unter anderem Kompressen angelegt werden, um Salze zu entziehen.

Thiel hatte die Arbeit im vergangenen Herbst mit sechs Studenten der FH Potsdam begonnen. Die künftigen Restauratoren aus dem fünften und siebenten Semester haben eine Bestandsaufnahme vorgenommen und Schadenskartierungen erstellt sowie Untersuchungen vorgenommen. Sie fertigten verschiedene Proben, wie die zur Sicherung der Malschichten an. All diese Arbeiten waren die Basis für das spätere Konzept für die Konservierung und Restaurierung. Dass sie selbst auch Hand anlegen konnten, hat Corona verhindert. Ganz auf sich allein gestellt war Thiel dennoch nicht. Der Berliner Restaurator Konrad Danzer unterstützte sie zeitweise.

Restauratorin wohnt neben der Kirche

Das Gerüst, auf dem sie in den vergangenen Monaten im Altarraum tätig war, hat die Potsdamer Firma von Michael Hoffmann übrigens kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Bornimerin, die neben der Kirche wohnt, ist die Freude über das Ergebnis ihrer Arbeit anzusehen. „Das ist meine Kirche. Dass ich hier arbeiten darf, ist immer wieder ein Geschenk“, berichtet sie. Bereits im Jahr 2019 hatte sie hier die Vorhangmalerei im Altarraum unterhalb des Gemäldes restauriert.

Auch von außen bietet die Kirche einen idyllischen Anblick. Quelle: Julius Frick

Der größte Erfolg im Zusammenhang mit dem Gemälde war für sie, den Original-Schriftzug „Herr bleib bei uns, denn es will Abend werden“ freilegen zu können. „Das Gemälde ist in den 80er Jahren schon einmal restauriert worden“, erzählt sie. Doch auch die Restaurierung unterliegt einem Wandel. Vorgehensweisen und verwendete Materialien ändern sich. Aus heutiger Sicht würde man manche Arbeiten anders handhaben. Damals habe man unter anderem den Schriftzug stark übermalt. Um so größer war ihre Freude, das Original unter der dunklen Farbe wiederzufinden. Von unten nach oben hat sie das Bild zu neuem Leben erweckt und dafür Aquarell-Farben genutzt.

Pfarrerin Anke Spinola ist des Lobes voll. „Das Gemälde berührt mich ganz tief. Dass ich hier sitzen kann auf meinem Platz in der ersten Reihe und es ansehen kann – ist das nicht wunderbar!“ Spinola liebt vor allem die hellen Farben – das Blau und das Grün, das Hoffnung verspricht. Das Bild sei wieder auferstanden. Die ersten Gemeindemitglieder, die wie ihre Pfarrerin das restaurierte Gemälde sehen können, sind am Samstag und Sonntag die Konfirmanden.

Von Elvira Minack