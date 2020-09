Potsdam

Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle hat am Dienstag beim Warnstreik vor dem Betriebshof der Vip-Verkehrsbetriebe Potsdam in der Fritz-Zubeil-Straße die „Spreizung“ der Manteltarifverträge im öffentlichen Nahverkehr scharf kritisiert. Die Differenz, die sich etwa aus den unterschiedlichen Berlinern und den Brandenburger Manteltarifverträgen ergeben, belaufen sich Behle zufolge auf bis zu 800 Euro pro Monat. Auch bei den Wochenarbeitszeiten ergäben sich Riesendifferenzen, sagte sie: „Dafür gibt es keine Rechtfertigung.“

Mehr Kunden, weniger Fahrer

Die Bedingungen im öffentlichen Nahverkehr seien „grenzwertig“ geworden. Einer Zunahme der Fahrgastzahlen um 25 Prozent stehe ein Personalabbau um rund 20 Prozent gegenüber., sagte Behle. Im Jahr 2030 werde man bundesweit 100.000 Beschäftigte zu wenig. „Wenn die Arbeitgeber nicht einlenken, wird der ÖPNV nicht mehr arbeitsfähig sein.“

ÖPNV-Warnstreik in Potsdam Quelle: Bernd Gartenschläger

Verdi : Bund soll ÖPNV bezahlen

Behle sieht das Prinzip des kommunal finanzierten Nahverkehrs in der Krise. Die Kommunen hätten kein Geld, aber die Beschäftigten dürften dafür nicht zahlen müssen. Gerade die erstrebte Verkehrswende mit anders angetriebenen Fahrzeugen bedürfe Investitionen. Die Gewerkschaft möchte eine Finanzierung des Nahverkehrs über den Bund , wie Jörg Sprecher, Leiter des Streiks in Potsdam der MAZ sagte. Selbst das Land könne den öffentlichen Nahverkehr nicht stemmen. „Der Fahrgast ist nicht unser Feind“, betonte er. Frustrierte Kunden, die an diesem Dienstagmorgen nicht befördert worden seien, sollten sich an die Politik wenden: „Der Fahrer will seinen Job machen und muss angemessen bezahlt werden.“

Prämie für Streikbrecher

Der für Nordost-Brandenburg zuständige Verdi-Bezirksgeschäftsführer Jens Gröger sagte der MAZ, bei Regiobus ( Bad Belzig/ Potsdam-Mittelmark) hätten sogar Nicht-Mitglieder gestreikt. Unternehmens-Chef Hans-Jürgen Hennig habe allen Vollzeitkräften eine Prämie von 100 Euro angeboten, die sich nicht am Streik beteiligen (das Schreiben liegt der MAZ vor). Das sei mit dem Landrat abgestimmt, heißt es in dem Aufruf zum Streikbruch. Gröger verurteilt das als staatlichen Eingriff in die Tarifverhandlungen.

Potsdam streikt bis Nachtschichtende

Die Potsdamer Bus- und Tramfahrer waren schon um drei Uhr nachts in den Warnstreik getreten; etwa 150 Beschäftigte beteiligten sich und sorgten dafür, dass kein einziges Vip-eigenes Fahrzeug auf die Straße kam. Es fuhren in Potsdam nur Sub-Unternehmer, teils in den Vip-Farben, und auswärtige Unternehmen. Jens Gröger sprach der MAZ gegenüüber von 100 Prozent Beteiligung in Potsdam und 90 im Umland.

In Potsdam wird bis zum Ende der letzten Dienstags-Nachtschicht gestreikt, also bis Mittwoch früh 3 Uhr, vereinzelt länger. Quelle: Bernd Gartenschläger

Mehr Radverkehr als Alternative

Zu einem Anschwellen des Autoverkehrs kam es nur vereinzelt, doch der Radverkehr nahm am Morgen deutlich zu. An den Bussteigen vor dem Hauptbahnhof warteten einige Fahrgäste bis zu zwei Stunden, um irgendeinen Bus zu bekommen für den Weg zur Arbeit. Eine junge Physiotherapeutin und Neu-Potsdamerin etwa hatte mangels Radfahrerfahrung stand seit fünf Uhr morgens am Bussteig, um zum Stern zu kommen. Erst kurz vor Dienstbeginn erwischte sie einen Bus des Subunternehmens Anger. Andere mussten sich von Kollegen per Auto abholen lassen.

Guter Tag für den Radverkehr

Der Potsdamer Rikscha-Fahrer Jan Kuppert war mit seinem Gefährt zum Bahnhof gekommen, um im Falle eines Taxi-Notstandes zu helfen, doch das war nicht nötig. Er sieht den Streiktag aber als guten Tag für den Radverkehr.

