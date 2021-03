Brandenburger Vorstadt

Im letzten März, als Ruth Schilling 99 Jahre alt geworden ist, konnte sie nur mit Tochter Heidrun Henkler feiern. „Wir dachten eigentlich, dass wir den 100. jetzt mit der ganzen Familie begehen können“, sagt Heidrun Henkler. Das hat nicht geklappt, die Pandemie währt noch immer. Aber die alte Dame durfte am Sonntag trotzdem mit ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln feiern – in der ersten Videokonferenz ihres Lebens.

Dank einer Ausnahmegenehmigung des Gesundheitsamts durften zumindest vier Gäste mit der Jubilarin in der Seniorenresidenz Havelpalais anstoßen. Heimchef Enrico Hennig hat die Erlaubnis eingeholt. „Ein 100. Geburtstag ist einfach etwas besonderes,“ sagt er. „Und auch wenn das normale Leben natürlich eingeschränkt bleibt, machen wir alles Menschenmögliche, um das so schön wie möglich zu gestalten.“ Im Konferenzraum haben Hennig und sein Team den Geburtstagstisch angebaut, eine kleine Torte gibt es als Geschenk. Heidrun Henkler ist bewegt: „Natürlich ist es schade, dass wir die Enkel und Urenkel aus Berlin, Greifswald und dem Ruhrgebiet nur zuschalten können, aber es ist schön, dass uns das ermöglicht wurde.“

Beliebte Lehrerin seit Jahrzehnten in Potsdam

Ruth Schilling lebt seit den 1950er-Jahren in Potsdam. Ihren Lebensunterhalt verdiente sie als Lehrerin. „In der Unterstufe war es ja so, dass die Lehrer praktisch alles unterrichtet haben“, erinnert sich Heidrun Henkler. Ihre Mutter war eine beliebte Lehrerin, bis vor kurzem hatte sie sogar noch Kontakt zu ehemaligen Schülern. Doch zuletzt hat die Seniorin etwas abgebaut, auch körperlich ist die 100-Jährige eingeschränkt, den Geburtstagstisch erreicht sie im Rollstuhl – aber natürlich sieht man ihr die große Freude über den Besuch an.

Eine Umarmung mit Maske: Ruth Schilling nimmt die Glückwünsche ihres Sohnes Gerfried an Quelle: Julius Frick

Die vier Gäste – neben Heidrun Henkler und Ehemann ist auch der jüngere Sohn Gerfried mit Frau in die Brandenburger Vorstadt gekommen – haben sich am Eingang der Seniorenresidenz allesamt einem Corona-Schnelltest unterzogen. Zwei Soldaten führen die Tests aus, damit die Mitarbeiter des Heims sich auf ihre Arbeit mit den Bewohnern konzentrieren können, erklärt Chef Enrico Hennig. „Wir haben mittlerweile weit über 5000 Tests gemacht“, sagt er.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zudem seien fast alle Bewohner und Mitarbeiter geimpft, schon vor einem Monat haben sie die zweite Dosis erhalten. „Wir bleiben aber natürlich weiter vorsichtig, keine der Sicherheitsmaßnahmen ist aufgehoben“, sagt Hennig. Das heißt: Alle unnötigen Wege in die Wohnbereiche sind verboten, große Feiern oder Beschäftigungsangebote für mehr als fünf Bewohner ebenfalls. „Wir haben es geschafft, das Virus komplett aus der Einrichtung zu halten“, sagt Enrico Hennig nicht ohne Stolz. „Dazu gehört natürlich auch etwas Glück, aber auch viel Disziplin.“

Von Saskia Kirf