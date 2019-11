In Potsdams Unterkünften leben aktuell 1000 Geflüchtete

Potsdam

In den Unterkünften der Landeshauptstadt leben aktuell rund 1000 Geflüchtete. Das hat das Rathaus auf Anfrage von AfD-Fraktionschef Dennis Hohloch mitgeteilt. Demnach waren zum 29. September als Stichtag in den 14 Potsdamer Flüchtlingsunterkünften insgesamt 989 Menschen untergebracht.

296 von ihnen waren den Angaben zufolge anerkannte Flüchtlinge; 442 warteten im Status eines gestatteten Aufenthalts auf den Abschluss ihres Asylverfahrens; bei 251 Personen wurde der Aufenthalt geduldet, wie es im Verwaltungsdeutsch heißt.

Ihr Antrag ist abgelehnt, sie gelten als „ausreisepflichtige Ausländer“ und müssen mit Abschiebung rechnen. In diesem Jahr war das nach Mitteilung von Rathaussprecherin Christine Homann bis Ende Oktober dreimal der Fall. 16 Personen seien freiwillig ausgereist.

Erstmals gibt die Verwaltung in der Mitteilung detailliert Auskunft über die geographische Herkunft der Geflüchteten in den einzelnen Unterkünften, aktualisiert wird die Verteilung im Stadtgebiet.

Gemeinschaftsunterkunft Am Konsumhof. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die meisten Menschen sind mit insgesamt 259 Personen in den Gemeinschaftsunterkünften Nuthetal und Kopfweiden im Stadtteil Schlaatz/Teltower Vorstadt untergebracht. Zahlenmäßig liegen 107 Menschen aus der Russischen Föderation mit den Tschetschenen als namhaftester Bevölkerungsgruppe vorn.

Es folgen 38 Geflüchtete aus Afghanistan und 27 Geflüchtete aus Syrien. Auch in der zweitgrößten Gemeinschaftsunterkunft am Lerchensteig in Nedlitz mit ihren insgesamt 149 Bewohnern stellen 59 Geflüchtete aus der Russischen Föderation die größte Gruppe vor 24 Syrern und elf Afghanen.

In den Gemeinschaftsunterkünften Zeppelinstraße und Pirschheide im Stadtteil Brandenburger Vorstadt/ Potsdam West sind insgesamt 136 Geflüchtete untergebracht, 32 von ihnen stammen aus Afghanistan, 28 aus Pakistan, 21 aus der Russischen Föderation.

Wohnungsverbund am Staudenhof. Quelle: Bernd Gartenschläger

Nach Anzahl ihrer Bewohner folgen die Gemeinschaftsunterkunft in Groß Glienicke mit 95 Personen, die Gemeinschaftsunterkunft Handelshof im Industriegebiet Rehbrücke mit 90 Personen und der Wohnungsverbund Innenstadt am Staudenhof mit 63 Geflüchteten.

Weitere Wohnungsverbünde und Gemeinschaftsunterkünfte gibt es in Marquardt mit aktuell 53 Bewohnern, in der David-Gilly-Straße in Bornstedt mit 45 Personen, im Wohnungsverbund Am Stern mit 38 Bewohnern, in der Gemeinschaftsunterkunft Konsumhof in Babelsberg mit 33 Geflüchteten und in der Gemeinschaftsunterkunft Dortustraße mit aktuell 28 Personen.

Herkunftsländer für größere Personengruppen sind neben der Russischen Föderation/ Tschetschenien, Afghanistan, Syrien und Pakistan Albanien, Iran, Kamerun, Kenia, Palästina, Serbien, Somalia, Tschad und die Türkei.

Die Nationalität wird in der Rathaus-Mitteilung pro Unterkunft nur für Gruppen ab einer Mindeststärke von fünf Personen genannt.

Zahlenmäßig dominieren in jeweils vier Stadtteilen Geflüchtete aus Syrien und der Russischen Föderation, in zwei Stadtteilen Geflüchtete aus Afghanistan sowie in Bornstedt mit 28 Personen Geflüchtete aus Kamerun.

Gemeinschaftsunterkunft in der Dortustraße. Quelle: Bernd Gartenschläger

Insgesamt kommt nach der vom Rathaus genannten Anzahl bei 180.000 Potsdamern mit Hauptwohnsitz ein Geflüchteter mit Platz in einer Gemeinschaftunterkunft oder in einem Wohnungsverbund auf 180 Einwohner.

AfD-Politiker Hohloch äußerte in seiner Anfrage die Ansicht, durch die „dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Potsdam“ werde die „ohnehin angespannte Wohnsituation verstärkt“ und ändere sich „seit einigen Jahren das Stadtbild in einzelnen Stadtteilen stark“.

Hohloch warnte vor einer „Senkung des indviduellen Sicherheitsgefühls“ und einem „Gefühl der Überfremdung“.

Drei Geflüchtete wurden abgeschoben Geflüchtete mit dem Status Geduldeter sind in einer prekären Situation. Ihr Asylantrag auf Asyl wurde abgelehnt. Die Duldung ist laut Aufenthaltsrecht eine „vorübergehende Aussetzung der Abschiebung“ ausreisepflichtiger Ausländer. Im Jahr 2018 seien aus Potsdam drei geduldete Personen zwangsweise in einen anderen EU-Staat abgeschoben worden. Eine Person sei zwangsweise in den Herkunftsstaat überstellt worden. 48 Personen seien freiwillig ausgereist, so Rathaussprecherin Christine Homann auf MAZ-Anfrage. 2019 seien bis zum 31. Oktober zwei Personen zwangsweise in einen EU-Staat, eine Person in den Herkunftsstaat überstellt worden. 16 Personen seien freiwillig ausgereist.

Tatsächlich gibt es in Potsdam weitaus mehr Bewohner mit ausländischen Wurzeln. Nach dem kürzlich vorgelegten Statistischen Jahresbericht der Landeshauptstadt für 2018 lebten in der Stadt zum Jahreswechsel 24.001 Bewohner mit Migrationshintergrund, was einem Bevölkerungsanteil von 13,5 Prozent entsprach.

Knapp 8600 (4,8 Prozent) von ihnen waren Deutsche mit Migrationshintergrund, gut 15.400 (8,7 Prozent) hatten einen ausländischen Pass. Mit gut 8000 Menschen kam mehr als die Hälfte der in Potsdam lebenden Ausländer zum Jahreswechsel aus Europa, 4600 von ihnen waren Bürger der Europäischen Union.

Von Volker Oelschläger