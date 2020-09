Babelsberg / Innenstadt

Deutschland muss viel schneller klimaneutral leben als bislang geplant. Statt 2050 müsse man dieses Ziel „spätestens 2035“ erreichen, sagte der Potsdamer Klimaforscher Wolfgang Lucht am Freitag bei einer Demonstration von rund 1000 Menschen. Die Klimaschutzorganisation „ Fridays for Future“ hatte aufgerufen zu der Kundgebung am Landtag und in Babelsberg. Vor dem Parlament stieg die Menschenmenge von anfangs etwa 300 bald auf über 700 an; und zog durch die Innenstadt. Währenddessen versammelten sich am Weberplatz in Babelsberg 250 Menschen, die in Babelsberg demonstrierten. Am Nachmittag endeten beide Demonstrationen wieder am Landtag.

„Fridays for Future“ demonstriert zwischen Babelsberg und der Innenstadt. Quelle: Rainer Schüler

Gesamtkonzept statt Stückwerk

„Wir können keine Zeit mehr verlieren“, mahnte Lucht. Die Regierungen der Welt versuchten sich in vielen „kleinen, guten Maßnahmen“, hätten aber den Ernst der Lage noch nicht erkannt und kein Gesamtkonzept zur Verhinderung einer Klimakatastrophe. Er betreibe seit 30 Jahren Klimaforschung, sagte er, und bekomme ständig schlimmere Nachrichten.

Bis 2030 müsse Deutschland die Kohle als Energieträger aufgeben, forderte er: „Dann muss der Gasausstieg kommen. Dann müssen die Verbrennungsmotoren von der Straße.“ Es brauche aber auch ein Konzept zur klimaneutralen Gebäudeausrüstung und einen Wandel in der Landwirtschaft.

Krise ist nicht wegzuinvestieren

„Aus dieser Krise können wir uns nicht herauskaufen, herausbauen, rausinvestieren“, sagte er. „Ihr erlebt 2090 noch“, rief er den überwiegend jungen Leuten zu: „Es ist doch absurd, dass Ihr als Jugend Euch um das Klima kümmert und die Erwachsenen irgendwo anders sind.“

Der Potsdamer Klimaforscher Wolfgang Lucht Quelle: Rainer Schüler

Im kommenden Jahr seien Bundestagswahlen, doch die Parteiprogramme dazu würden schon jetzt geschrieben. Wenn höhere Klimaschutzziele darin nicht verankert werden, könnten sie auch nicht in der Koalitionsvereinbarung einer neuen Bundesregierung stehen.

