Ein zerrissenes Sofa steht in einem verlassenen Haus. Auf ihm saß einst ein frisch verheiratetes Paar, erzählt eine Stimme, das Haar der Braut wehte im Wind. Jetzt liegt eine alte Bierdose auf dem zurückgelassenen Möbelstück, das einzige, was im Wind weht, sind seine herunterhängenden Stofffetzen.

Der Kurz-Dokumentarfilm „A Letter from Raqqa“ (“Ein Brief aus Raqqa“) beeindruckt gleichermaßen mit Wort und Bild, er ist ein Essay über den Krieg in Syrien, den Verlust und über das, was bleibt, wenn die Kämpfe vorbei sind. Zu sehen ist die deutsch-syrische Produktion von Regisseur Arash Asadi ab 21. Juli bei den diesjährigen Sehsüchten in der Kategorie „Dokumentarfilm kurz“.

Ein zerstörtes Sofa steht in eine verlassenen Haus: Szene aus „A Letter from Raqqa“, ein Kurz-Dokumentarfilm von Regisseur Arash Asadi, 2020. Quelle: Sehsüchte /Filmuniversität Babelsberg

107 Spiel-, Animations- und Dokumentarfilme

Der Film ist einer von 107 Spiel-, Animations- und Dokumentarfilmen aus mehr als 30 Ländern, die bis zum 25. Juli sowohl digital als auch online auf der 50. Ausgabe des Studierenden-Festivals der Filmuniversität Babelsberg zu sehen ist. Um selten gehörte Stimmen soll es dieses Jahr gehen, um verschiedene Arten von Beziehungsbanden sowie die Verwebung von Traumwelten und Realität – „A Letter from Raqqa“ vereint all diese Aspekte.

Das übergeordnete Motto lautet in diesem Jahr „Ignite“, was „entzünden“ bedeutet und sowohl für den Funken stehen soll, der nötig ist, um einen Funken zu kreieren, als auch für das energetische Feuer, Filme beim Sehen auslösen können. „Die Flamme ist seit Jahren das Logo der Sehsüchte, gerade in Corona-Zeiten wollen wir ihr Licht wieder entfachen“, sagte Festival-Sprecherin Annika Gedlek am Mittwoch auf der Programm-Pressekonferenz, die ganz coronoakonform per Zoom stattfand.

Das Festival findet sowohl digital als auch analog statt

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden die Sehsüchte bereits 2020 als Hybridfestival statt und auch in diesem Jahr können fast alle Filme sowohl online als auch analog gesehen werden. Auch einige Veranstaltungen des Rahmenprogramms sowie die Eröffnungsveranstaltung und die Preisverleihung sind per Live-Stream verfolgbar.

„Der Vorteil beim Onlineprogramm ist, dass man sich nicht an Zeiten halten muss“, sagte Conrad Mildner, einer der Leiter des Festivals. Mit dem Online Festivalpass für 15 Euro können alle Filme und auch die dazugehörigen Hintergrundgespräche an allen drei Tagen jederzeit aufgerufen werden. Lediglich der Dokumentarfilm „Wem gehört das Dorf?“, der Kurzspielfilm „Da Yie“ sowie der Langspielfilm „Nico“ werden nicht digital zur Verfügung gestellt, das hätten die jeweiligen Filmemacherinnen und -macher so entschieden.

Eine Ausstellung zu 50 Jahren Sehsüchte

Analog werden die Filme an insgesamt sechs Spielstätten gezeigt: Der Filmuni selbst, dem Thalia-Kino, im Filmmuseum, im Mediencampus des Filmgymnasiums sowie open air im Waschhaus und im Lottenhof. „So wollen wir vermeiden, dass sich zu viele Menschen an einem Ort ballen, aber auch zeigen, dass die Sehsüchte ein Potsdamer Event sind, das nicht nur auf dem Campus stattfindet“, sagt Mildner. Um lange Schlangen zu vermeiden, können die Tickets in diesem Jahr nur online erworben werden. Auch für kostenfreie Veranstaltungen wie beispielsweise das Kinder- und Jugendprogramm müssen wegen der corona-bedingten Abstandsregelungen in den Spielstätten teilweise online Plätze reserviert werden.

Neben den vielen Filmen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm, wie beispielsweise Gespräche mit den Filmteams wird anlässlich des diesjährigen Jubiläums auch eine Ausstellung im Atrium der Filmuniversität gezeigt, die sich mit den letzten 50 Jahren des Festivals auseinandersetzt. Ab dem 21. Juli steht sie wohl auch online zur Verfügung.

Die 50. Sehsüchte- Ausgabe findet vom 21. bis 25. Juli in Potsdam statt. Fast alle der 107 Filme werden sowohl analog als auch online gezeigt. Tickets für die analogen Vorstellungen können für einzelne Filmblocks, einen ganzen Tag oder für das gesamte Festival gebucht werden. Die Tageskarten kosten 13 bis 17 Euro, der Festival-Pass 30 Euro, ermäßigt 25 Euro. Der Online-Festivalpass kostet 15 Euro. Damit kann das gesamte Online-Programm unabhängig von den Festival-Kinozeiten an allen fünf Tagen geschaut werden. Alle Tickets können lediglich online unter www.sehsüchte.de gebucht werden. In allen sechs analogen Spielstätten gelten Anstandsregeln und Maskenpflicht. Zugang hat nur, wer einen aktuellen negativen Corona-Test, einen Nachweis über seine Zweichfachimpfung oder einenNachweis über eine Corona-Genesung vorweisen kann.

