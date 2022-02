Potsdam

Vor genau 110 Jahren – am 12. Februar 1912 – fiel die erste Klappe zum ersten Film, der je in Babelsberg gedreht wurde. „Der Totentanz“ hieß das Werk: Ein deutscher Stummfilm in drei Akten vom dänischen Regisseur Urban Gad, der seine Landsfrau Asta Nielsen endgültig zum Star machen sollte. Schließlich hatte man beim Drehbuch nicht mit Drama und Herzeleid gespart.

Im Mittelpunkt steht ein junges Ehepaar – Ingenieur Burk und Bella. Bei einer Kesselexplosion wird Burk schwer verletzt. Was ist zu tun? Bella lässt sich flugs von einem Komponisten zur Sängerin ausbilden und reist mit ihm zu Auftritten in verschiedene Städte, um die Haushaltskasse aufzubessern. Doch Bellas Entdecker hat nichts Gutes im Sinn. Dem ohnehin schon misstrauischen Ehemann schickt er einen gefälschten Brief, der die Untreue der Ehefrau beweisen soll. Bella findet den Brief und ist außer sich vor Wut. Auf einer Probe führt sie das Lied vom Totentanz auf, eine Art sinnlichen Schlangentanz. Als der Komponist sie vergewaltigen will, ersticht sie ihn. Sie küsst den Toten und wird dann von der Polizei verhaftet. Aus, Schluss, Ende – Taschentuch-Alarm. Binnen weniger Tage war das Rührstück abgedreht.

Fabrikhalle war Wiege des Potsdamer Films

„Der Totentanz“ wurde ein Aufreger: Im Sommer 1912 wurde der Film von der Zensur mit einem Jugendverbot belegt. Nicht nur beim Thema war man aufs Ganze gegangen. Auch der Entstehungsort war außergewöhnlich. 1911/12 hatte die Deutsche Bioscop in Neubabelsberg ein eigenes Atelier bauen lassen – weitab von Berlin, wo es Brandschutzbestimmungen zu beachten galt, und vom Neubabelsberger Ortskern. „Das Gelände der 1898 erbauten, inzwischen aber leer stehenden Kunstblumenfabrik der Firma Hachenburg bot die perfekten Bedingungen“, erläutert der Potsdamer Film-Experte Sebastian Stielke, der das Buch „Babelsberg. Wiege des Films und moderne Medienstadt“ geschrieben hat.

Der Schauspieler und Buchautor Sebastian Stielke vor dem Eingang zum Studio Babelsberg. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Besondere: Das Studio hatte gläserne Wände. Was heute Paparazzi erfreuen würde, geschah aus rein praktischen Erwägungen. Dank der Glaswände konnten die Sonnenstunden optimal ausgenutzt werden.

Potsdam ist Filmstadt der Unesco

110 Jahre später ist Potsdam als erste deutsche „Unesco Creative City of Film“ anerkannt – seit 2019, mit einem gleichzeitig begründeten „Filmstadt“-Büro, in dem auch Sebastian Stielke tätig ist. Abzulesen ist die Bedeutung der Filmwirtschaft nicht zuletzt an der Zahl der Drehgenehmigungen, der Landeshauptstadt: „In den vergangenen vier Jahren wurden etwa 1200 Drehgenehmigungen für einen Tag oder mehrere Tage erteilt“, sagt Stadtsprecher Markus Klier auf Anfrage.

Unter den Produktionen befand sich eine große Vielfalt von Abschlussfilmen von Studierenden der Filmuniversität Babelsberg, aber auch Serien (darunter „Babylon Berlin“, „Ku’damm 59“„Polizeiruf 110“), Fernsehfilme, Werbung. Auch internationale Produktion wie „Counterpart“, „Matrix Resurrection“ oder „Berlin Station“ sind teilweise Potsdamer Gewächse. Zu den Fernsehfilmen zählten unter anderem „Schneeweißchen und Rosenrot“, „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ oder erst kürzlich „Honecker und der Pastor“.

Keanu Reeves in „The Matrix Resurrections“. Quelle: Warner Bros. Pictures

Aber welche Teile von Potsdam kommen öfters zu filmischen Ehren? „Stadtweit wird jährlich in ungefähr 135 verschiedenen Straßen, Plätzen gedreht“, erklärt Stadtsprecher Klier. Die Sets finden sich vom Kirchsteigfeld bis Groß Glienicke, beliebt sind auch die Neubabelsberger Villenkolonie, Sacrow oder das Marquardter Schloss – siehe das Prinzessin-Diana-Epos „Spencer“. Großer Beliebtheit erfreuen sich die Innenstadt, die Brandenburger Vorstadt, der Babelsberger Weberplatz, die Glienicker Brücke.

Gratis darf man die Profi-Kameras natürlich nicht aufbauen. Für Drehgenehmigungen muss man schon in die Tasche greifen. „Je nach Anzahl der Drehtage, Anzahl der zu sperrenden Straßen mit Voll- oder Teilsperrung, bei besonderen Drehorten, Einbeziehung anderer Behörden wie Naturschutzamt, Wasserstraßenamt, Landesumweltamt oder Revierförster liegt die Spanne zwischen 60 und 2300 Euro“, so Klier zu den Kosten.

Potsdamer IHK würdigt das Jubiläum

Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) würdigt anlässlich des Jubiläums den Stellenwert der Filmwirtschaft: Daniel Hönow, IHK-Regionalcenter-Leiter für Potsdam und Potsdam-Mittelmark erklärt dazu: „Der Film- und Medienstandort Potsdam ist auf dem besten Weg, an seine große Geschichte anzuknüpfen. Beeindruckend ist insbesondere die Dynamik bei den Start­up-Firmen, also den hochinnovativen Gründungen. Im Umfeld von Filmstudio, Mediatech-Hub und Hasso-Plattner-Institut hat sich ein selbstständiges Ökosystem etabliert.“ Der Fokus: Film, Software, Medien und Design. Etwa 110 Startups gibt es in Potsdam, allein 70 davon wurden in den vergangenen zwei Jahren gegründet.

Ein „Präsent“ zum Jubiläum gibt es auch: Pünktlich zum 110. Geburtstag erscheint am heutigen Sonnabend die von der Landeshauptstadt geförderte Publikation „Die filmische Straßenlandschaft in Potsdam“ der Medienwissenschaftlerin Anna Luise Kiss.

