Am Freitag jährt sich der Bau der Berliner Mauer zum 60. Mal. Zu diesem Anlass finden zahlreiche Gedenkveranstaltungen in Potsdam statt.

Den Auftakt macht um 12 Uhr das Forum zur kritischen Auseinandersetzung mit DDR-Geschichte im Land Brandenburg. In Zusammenarbeit mit der Landes-Beauftragten zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur wird an der Gedenkstätte am Griebnitzsee der Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft gedacht. Zugleich ist es ein Jubiläum für das Forum: Seit 20 Jahren gedenkt es dort ununterbrochen den Opfern.

An der Mauergedenkstätte in Groß Glienicke, Am Park, findet um 13 Uhr eine Veranstaltung statt. Daran nehmen Potsdams Baubeigeordneter Bernd Rubelt, der Spandauer Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank und Ortsvorsteher Winfried Sträter teil.

Ein Gedenken der Stadt und der Fördergemeinschaft „Lindenstraße 54“ beginnt um 14 Uhr in der Gedenkstätte. Bei der Veranstaltung werden Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle, Oberbürgermeister Mike Schubert, und die Leiterin der Gedenkstätte Lindenstraße, Maria Schultz, sprechen.

Ausstellung „Sacrow - das verwundete Paradies" im Schloss Sacrow. Quelle: Jörg Carstensen/dpa

In der Kapelle Klein Glienicke berichtet Hartmut Richter um 16 Uhr über seine Flucht durch den Teltowkanal. Zudem wird aus Joachim Strauss’ Buch „Leben auf der Grenze“ gelesen. Dazu lädt der Freundeskreis der Kapelle ein.

Die Friedrich-Naumann-Stiftung veranstaltet den Gesprächsabend „Historische und politische Betrachtungen einer Zäsur“ ab 19 Uhr. Die Veranstaltung findet im Truman-Haus und digital statt.

Das Filmmuseum Potsdam zeigt Kurzfilme unter dem Motto „Die Mauer im Spiegel von Kurzfilmen aus vier Jahrzehnten“. Beginn ist um 19.30 Uhr. Filmhistoriker Claus Löser wird Erläuterungen geben.

Im Freiluftkino von Schloss Sacrow ist um 20 Uhr die Trilogie „Das verwundete Paradies“ zu sehen. Es sind die Filme zur gleichnamigen Ausstellung von „ars sacrow“.

Von Alexander Engels