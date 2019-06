Potsdam

15 Jahre ist es her, da wurde zum ersten Mal in typischer Fête-Manier der Sommer in Potsdam eingeläutet. Mittlerweile ist aus der Fête de la Musique das größte nichtkommerzielle Musikfestival der Landeshauptstadt mit knapp 50 Bühnen geworden – organisiert vom Kulturtänzer e.V..

Zum Mittsommer am Freitag gibt es Musik von Funk bis Punk und Open-Air-Atmosphäre in der gesamten Stadt bei freiem Eintritt. Der musikalische Streifzug kann von Drewitz über Babelsberg, durch die Innenstadt nach West bis nach Bornstedt angetreten werden. Besonderheit 2019: die Brandenbeats-Bühne des Kulturtänzer e.V. an der Weißen Flotte. Hier präsentieren sich The Dirty Franks, Mellow Mind, ZMOT und Velvet Green aus dem Land Brandenburg mit einem wilden Mix aus Rock, Pop und Hip-Hop.

Musik bis zum Morgengrauen

Für Nachtschwärmer bietet die Fête de la Nuit genügend Möglichkeiten, die kürzeste Nacht des Jahres bis in die Morgenstunden auszudehnen. Neben der offiziellen Fête-Aftershowparty in der Fabrik mit Musik aus den letzten 15 Jahren oder der elektronischen Sause auf 3 Floors im Waschhaus kann auch auf den Tanzflächen von Rechenzentrum und Casino FHP die Nacht zum Tag gemacht werden.

Ab 10 Uhr bis tief in die Nacht sorgen am 21. Juni über 130 Bands, Solokünstler und DJs für ein riesiges musikalisches Erlebnis. Kaum ein Musikgeschmack dürfte auf der Strecke bleiben, denn von Swing und Jazz über Latin und Reggae bis hin zu Metal und House wird kaum eine Stilrichtung auf der Fête nicht bedient.

Auf Potsdam‘s größter Bühne, der Brandenburger Straße, kann jeder einen musikalischen Spontan-Beitrag leisten. Der Boulevard verwandelt sich von 14-22 Uhr zur Spielwiese für Straßenmusiker auf Palettenbühnen zum freien Musizieren ohne Strom.

Eine Ode an die Freundschaft

Um 14.45 Uhr eröffnen die Kulturtänzer in Kooperation mit dem Stadtjugendring Potsdam offiziell die Fête auf dem Bassinplatz. Gestartet wird mit einer Ode an die deutsch-französische Freundschaft mit dem französischen Stoner-Rock Duo Kuartz. Abends darf sich auf Funk von Hiddit und saftige Bläsersätze und mehrsprachige female Vocals der Ska-Truppe Ska ’m’ Peace gefreut werden.

Die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci bespielen in diesem Jahr den Innenhof des Nikolaisaals. In der Gartenstadt Drewitz gibt es am Vormittag von der Kammerakademie Potsdam ein sommerliches Vogelkonzert für die Kleinsten.

Weil eine so große Veranstaltung wie die Fête nicht nur von Luft und Liebe lebt und die Kulturtänzer an ihr Limit kommen, werden Helfer gebraucht.

Kontakt: 0176 998 106 89

Von MAZonline